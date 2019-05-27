ЦВК встигає надрукувати бюлетені на 10 днів пізніше дати голосування

Центральна виборча комісія в черговий раз закликає інші органи влади внести зміни в законодавство через брак часу для підготовки до позачергових виборів народних депутатів. Про це члени ЦВК сказали на брифінгу 27 травня, повідомляється в трансляції 5 каналу.

"Встановлені законодавством ("Про публічні закупівлі" – УП) терміни не відповідають термінам, встановленим виборчим законодавством", – стверджує голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук.

зокрема, друк бюлетенів повинна зайняти 70 днів: 48 – на проведення тендеру і 22 – на виготовлення.

Однак у ЦВК кажуть, що повинні зробити це все за 17 днів, щоб укластися в терміни виборчого законодавства і встигнути підготуватися до виборів.

Також, за словами заступника керівника ЦВК Євгена Радченка, відомство ризикує не встигнути підготувати інформаційні плакати про кандидатів. Мовляв, договір на їхнє виготовлення буде підписаний в той день, коли вони вже повинні бути доставлені до ЦВК.

"Якщо торги відбудуться успішно, не буде ніяких скарг, будуть належним чином оформлені документи учасників ... Тільки при цих умовах ми встигаємо в день доставки підписати договір", – пояснив Він.

Він розповів, що відомство вже оголосило 4 передвиборні тендери. Їх сумарна очікувана вартість складає більше 51 мільйона гривень.

Проте, за словами заступника голови ЦВК, зараз неможливо розпочати конкурс на друк бюлетенів.

"На момент, коли ми повинні оголосити торги, ми не знаємо кількість кандидатів", – підкреслила вона, зазначивши, що від кількості кандидатів залежать параметри бюлетенів.

Він також додав, що існує ризик непроведення агітації за рахунок коштів державного бюджету.

Нагадаємо, також повідомлялося, що закупівлі ЦВК до парламентських виборів врегулюють тільки через 2 дні.

Також повідомлялося, що ЦВК не може провести вибори і просить Раду з Президентом змінити закон про держзакупівлі.