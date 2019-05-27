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27 травня 2019, понеділок, 18:53 51
Вибори 2019-05-27T22:00:02+03:00
Українські Новини
Закупівлі ЦВК для парламентських виборів врегулюють тільки через 2 дні

Закупівлі ЦВК для парламентських виборів врегулюють тільки через 2 дні

Робоча група розгляне врегулювання питання тендерних закупівель Центральної виборчої комісії 29 травня.

Про це на брифінгу сказала голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передають Українські Новини.

"У мене була дуже змістовна розмова з першим віце-прем'єром Степаном Івановичем Кубівим, який запропонував ініціативу провести робочу нараду, на якій запропонувати бути присутніми всім відповідальним органам - представникам Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Міністерства юстиції, Міністерства економічного розвитку, Держказначейства", - сказала вона.

Зі слів Сліпачук, найближче засідання такої робочої групи відбудеться 29 травня.

Вона також розраховує, що Верховна Рада зможе розглянути президентський законопроект про спрощення публічних закупівель для ЦВК.

Як повідомляли Українські Новини, ЦВК не може провести вибори і просить Раду з Президентом змінити закон про держзакупівлі.

Раніше голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що комісія не встигає провести тендерні процедури до позачергових виборів Верховної Ради 21 липня.

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