Верховний Суд отримав 2 позови про скасування призначення Богдана главою Адміністрації

Верховний Суд отримав 2 позови про скасування указу Президента Володимира Зеленського про призначення Андрія Богдана головою Адміністрації.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Верховного Суду, передають Українські Новини.

В Касаційний адміністративний суд Верховного Суду надійшли дві позовні заяви про визнання протиправним та скасування указу Президента від 21.05.2019 року №304/2019 "Про призначення Богдана Главою Адміністрації Президента України".

Позови подані до канцелярії суду 24 травня громадською організацією "Громадський люстраційний комітет" та фізичною особою.

Справи зареєстровані.

Протягом п'яти днів з дня подання позовів будуть винесені рішення щодо подальших процесуальних дій.

Як повідомляли Українські Новини, Мін'юст просить Адміністрацію провести люстраційну перевірку Богдана, що пов'язано з його роботою в 2010-2014 роках на посаді уповноваженого з антикорупційної політики в Кабміні Миколи Азарова.

Проте сам Богдан вважає, що нічого не заважає йому бути главою АП, хоча закон про люстрацію це безпосередньо забороняє.