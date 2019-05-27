підписатися на розсилку
26.1 26.5
29 29.65
˟
27 травня 2019, понеділок, 18:31 38
Політика 2019-05-27T22:00:03+03:00
Українські Новини
Верховний Суд отримав 2 позови про скасування призначення Богдана главою Адміністрації

Верховний Суд отримав 2 позови про скасування призначення Богдана главою Адміністрації

Верховний Суд отримав 2 позови про скасування указу Президента Володимира Зеленського про призначення Андрія Богдана головою Адміністрації.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Верховного Суду, передають Українські Новини.

В Касаційний адміністративний суд Верховного Суду надійшли дві позовні заяви про визнання протиправним та скасування указу Президента від 21.05.2019 року №304/2019 "Про призначення Богдана Главою Адміністрації Президента України".

Позови подані до канцелярії суду 24 травня громадською організацією "Громадський люстраційний комітет" та фізичною особою.

Справи зареєстровані.

Протягом п'яти днів з дня подання позовів будуть винесені рішення щодо подальших процесуальних дій.

Як повідомляли Українські Новини, Мін'юст просить Адміністрацію провести люстраційну перевірку Богдана, що пов'язано з його роботою в 2010-2014 роках на посаді уповноваженого з антикорупційної політики в Кабміні Миколи Азарова.

Проте сам Богдан вважає, що нічого не заважає йому бути главою АП, хоча закон про люстрацію це безпосередньо забороняє.

Більше новин про: Адміністрація Президента України Верховний суд Андрій Богдан Закон про люстрацію

Архів
Новини
По Харкову прокотилася хвиля неправдивих мінувань 21:57
Екс-начальник Генштабу Муженко прибув у розпорядження Полторака 21:29
Україна вимагає від Росії час та місце повернення українських моряків та кораблів 20:37
Зеленський-президент вперше відвідав Донбас 20:03
Кияни збирають голоси під петицією проти закриття дитячої лікарні №7 19:53
більше новин
Зеленський-президент вперше відвідав Донбас 20:03
Лопнуло скло на пішохідному мосту
Тріснуло скло: відкритий напередодні в Києві пішохідний міст закрили 17:43
Ще одне скло пішло тріщинами на скандальному мосту в Києві 16:39
Київ пахне шаурмою. Фото: соцмережі.
Кияни запекло сперечаються, чи пахне в Києві шаурмою біля метро, як написав Зеленський 17:15
На Банковій протестують проти закриття Київської дитячої лікарні №7 16:05
більше новин
На Банковій протестують проти закриття Київської дитячої лікарні №7 16:05
"Слуга народу" обрала головою партії Разумкова 11:16
В Одеській колонії №51 почався масовий бунт ув'язнених, постраждали співробітники 12:35
Зеленський закликав депутатів Ради не піаритися і прийняти реформаторські законопроекти 10:45
Позиція Росії щодо звільнення українських моряків не може змінитися, - Пєсков 11:10
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok