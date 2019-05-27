НАБУ зобов'язали відкрити справу щодо можливого відмивання грошей заступником Луценка

Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактами можливого здирництва та відмивання грошей заступником генпрокурора Юрія Луценка.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nДо суду надійшла скарга на бездіяльність НАБУ в межах розгляду заяви про кримінальні правопорушення, вчинені заступником генерального прокурора за ст. 256 (сприяння учасникам ОЗУ), ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 3 ст. 365 (перевищення влади), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 382, ч. 4 ст. 189 (вимагання), п. 3 ст. 209 (відмивання грошей) і іншими епізодами.\r\nОднак відомостей про вчинення кримінальних правопорушень до Єдиного реєстру досудових розслідувань не було внесено.\r\n6 травня суд задовольнив скаргу і зобов'язав НАБУ відкрити справу за цими фактами.\r\nІм'я замгенпрокурора в матеріалах суду не називається.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Раду внесли постанову про звільнення Луценка, Смолія, Клімкіна, Грицака і Полторака. Луценко звільнив свого заступника Єніна.\r\nТим часом Луценко в квітні заробив 104,5 тис. гривень при окладі в 37 тисяч.