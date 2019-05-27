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27 травня 2019, понеділок, 15:58 13
Судова влада 2019-05-27T16:11:49+03:00
Українські Новини
НАБУ зобов'язали відкрити справу щодо можливого відмивання грошей заступником Луценка

НАБУ зобов'язали відкрити справу щодо можливого відмивання грошей заступником Луценка

Генпрокуратура. Фото: dt.ua
Генпрокуратура. Фото: dt.ua

Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактами можливого здирництва та відмивання грошей заступником генпрокурора Юрія Луценка.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

До суду надійшла скарга на бездіяльність НАБУ в межах розгляду заяви про кримінальні правопорушення, вчинені заступником генерального прокурора за ст. 256 (сприяння учасникам ОЗУ), ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 3 ст. 365 (перевищення влади), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 382, ч. 4 ст. 189 (вимагання), п. 3 ст. 209 (відмивання грошей) і іншими епізодами.

Однак відомостей про вчинення кримінальних правопорушень до Єдиного реєстру досудових розслідувань не було внесено.

6 травня суд задовольнив скаргу і зобов'язав НАБУ відкрити справу за цими фактами.

Ім'я замгенпрокурора в матеріалах суду не називається.

Як повідомляли Українські Новини, у Раду внесли постанову про звільнення Луценка, Смолія, Клімкіна, Грицака і Полторака. Луценко звільнив свого заступника Єніна.

Тим часом Луценко в квітні заробив 104,5 тис. гривень при окладі в 37 тисяч.

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