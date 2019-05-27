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27 травня 2019, понеділок, 14:55 15
Життя 2019-05-27T16:30:03+03:00
Українські Новини
Завтра частину України накриють дощі, місцями похолодає до +6

Завтра частину України накриють дощі, місцями похолодає до +6

Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

28 травня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, вдень +26...+28 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, вночі місцями, в Закарпатті істотний дощ, гроза, вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +10...+17 градусів, вдень +22...+29 градусів.

У Карпатах вночі короткочасний дощ, вдень істотний дощ, температура вночі +6...+11 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У Моршині короткочасний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +24...+26 градусів.

У Трускавці короткочасний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +24...+26 градусів.

У Сваляві істотний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +25...+27 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/з, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +23...+29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +23...+29 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+15 градусів, вдень +22...+29 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +23...+29 градусів, у Миколаївській області +25...+30 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +13...+15 градусів, вдень +26...+28 градусів.

27 травня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +18...+22 градуси, у районі Приморського +13 градусів, в Дніпрі біля Києва +20 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, літо почнеться з різкого похолодання: синоптик дала прогноз на останній тиждень весни.

Тим часом, згідно з даними Укргідрометцентру, остання робоча тиждень весни почнеться з гроз і спеки.

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