Завтра частину України накриють дощі, місцями похолодає до +6

28 травня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м\/с, вдень пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, вдень +26...+28 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, вночі місцями, в Закарпатті істотний дощ, гроза, вітер південний, 7-12 м\/с, вдень пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +10...+17 градусів, вдень +22...+29 градусів.\r\nУ Карпатах вночі короткочасний дощ, вдень істотний дощ, температура вночі +6...+11 градусів, вдень +13...+18 градусів.\r\nУ Моршині короткочасний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\nУ Трускавці короткочасний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\nУ Сваляві істотний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +25...+27 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м\/з, вдень місцями пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +23...+29 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м\/с, вдень місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +23...+29 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +8...+15 градусів, вдень +22...+29 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +23...+29 градусів, у Миколаївській області +25...+30 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +24...+29 градусів.\r\nУ Ялті без опадів. Температура вночі +13...+15 градусів, вдень +26...+28 градусів.\r\n27 травня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +18...+22 градуси, у районі Приморського +13 градусів, в Дніпрі біля Києва +20 градусів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, літо почнеться з різкого похолодання: синоптик дала прогноз на останній тиждень весни.\r\nТим часом, згідно з даними Укргідрометцентру, остання робоча тиждень весни почнеться з гроз і спеки.