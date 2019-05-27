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27 травня 2019, понеділок, 13:21 63
Силові структури 2019-05-27T16:30:04+03:00
Українські Новини
Бунт в Одеській колонії №51: поранено четверо співробітників

Бунт в Одеській колонії №51: поранено четверо співробітників

Бунт в Одеській колонії №51. Фото: Думська
Бунт в Одеській колонії №51. Фото: Думська

4 співробітника Одеської колонії №51 поранені в результаті бунту ув'язнених, який розгорівся 27 травня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби обласної поліції, передають Українські Новини.

"Для стабілізації ситуації, яка сьогодні склалася на території установи виконання покарань в Одесі, створено штаб у складі представників різних силових структур. Наразі ситуація повністю контролюється правоохоронними органами. Призвідники безладів ізольовані, з ув'язненими ведуться переговори. За попередньою інформацією, під час подій пошкодження отримали четверо співробітників колонії, їм була надана медична допомога. Загиблих немає", - сказано в ньому.

В Єдиний реєстр досудових розслідувань відомості внесені за статтею 392 (дії, дезорганизующие роботу установ виконання покарань) Кримінального кодексу.

Після локалізації пожежі, що виникла в результаті загоряння автомобіля, почне роботу слідчо-оперативна група поліції.

Бунт в Одеській колонії №51. Фото: ДумськаБунт в Одеській колонії №51. Фото: Думська

Як повідомляли Українські Новини, у Черкаській колонії після масштабного бунту ув'язнених ввели особливий режим.

Раніше в російській колонії в Омську в'язні влаштували бунт, під час якого погрожували розкрити вени через жахливі умови, приниження і побиття.

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