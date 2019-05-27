Рівненська АЕС відключила енергоблок №3 через несправність

Рівненська атомна електростанція (РАЕС, Вараш, Рівненська область) 25 травня у 08:14 відключила енергоблок №3 для проведення планово-попереджувального ремонту тривалістю 113 доби.

Про це йдеться в повідомленні на сайті національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", передають Українські Новини.

"25 травня о 08:14 за погодженою заявкою через несправність в системі продувки першого контуру енергоблок №3 РАЕС (ВВЕР-1000) відключено від енергомережі. Енергоблок зупинено з подальшим виведенням в середній планово-попереджувальний ремонт тривалістю 113 діб до 14 вересня 2019 року", - йдеться в ньому.

Станом на 25 травня в роботі перебувають три енергоблоки РАЕС з сумарним навантаженням 1 810 МВт.

Як повідомляли Українські Новини, Рівненська АЕС підключила енергоблок №2 після капітального ремонту.

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