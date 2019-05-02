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02 мая 2019, четверг, 12:00 220
Экономика 2019-05-02T12:00:32+03:00
Українські Новини
Ровенская АЭС подключила энергоблок №2 после капитального ремонта

Ровенская АЭС подключила энергоблок №2 после капитального ремонта

Ривненская атомная электростанция (РАЭС, Вараш, Ровенская область) 1 мая в 22:30 подключила энергоблок №2 к энергосети после проведения капитального ремонта.

Об этом говорится в сообщении национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", передают Українськi Новини.

"1 мая 2019 в 22:30 турбогенератор ТГ-4 энергоблока №2 РАЭС (ВВЭР-440) подключен к сети после завершения капитального планово-предупредительного ремонта, который длился с 6 марта текущего года", - говорится в нем.

По состоянию на 8 часов 2 мая в работе находятся все 4 энергоблока РАЭС с суммарным напряжением 2590 МВт.

Как сообщали Українськi Новини, ЗАЭС отключила 4-й энергоблок.

Ранее после замены трансформатора Хмельницкая АЭС подключила 2-й энергоблок.

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