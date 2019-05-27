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27 травня 2019, понеділок, 12:57 37
Суспільство 2019-05-27T15:45:03+03:00
Українські Новини
МАУ забула автобус з пасажирами в аеропорту Києва і запропонувала натомість нічний автобус

МАУ забула автобус з пасажирами в аеропорту Києва і запропонувала натомість нічний автобус

Літак МАУ.
Літак МАУ.

Авіакомпанія МАУ в аеропорту Києва не забрала один з двох автобусів з близько 30 пасажирами на рейс "Київ-Одеса", внаслідок чого літак полетів без них.

Про це повідомила пасажирка компанії Олександра Корівник на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Рейс номер PS055, повинен був вилетіти о 19:35. На посадку в Києві прийшла вчасно! Була величезна черга, проходжу реєстрацію, заходжу в автобус і далі історія на мільйон, автобус катає нас полем і повертає назад до терміналу. Водій каже: "всі виходимо назад, літак без вас полетів". Перша реакція повного автобуса людей, як так могло статися. Повернулися на стійку реєстрації і ніхто нічого не знає", - розповіла Корівник.

Також пасажирка компанії розповіла, що на реєстрації їм порадили дзвонити до представництва МАУ, що вона і зробила.

"Дзвоню в МАУ, просять номер квитка, моє ім'я і кажуть, що потрібно перевірити інформацію і мені передзвонять через п'ять хвилин", - повідомила вона.

За словами Корівник, всі ті, хто не зміг полетіти, попрямували до інформаційної стійки, де спочатку їм ніхто не повірив, потім же - зібрали список людей, що залишилися в аеропорту. Представник компанії, який до них вийшов, повідомив, що літаків на сьогодні більше немає, а на завтра в літаках немає місць.

"Єдиний варіант - нам можуть організувати автобус до Одеси, який буде везти нас вночі і їжу в дорогу... Дівчина з серверної служби таки передзвонила, але що робити вона не знає, такого ніколи не було. Поки сиджу чекаю їжу, ну і автобус додому", - розповіла Корівник.

Як повідомляли Українські Новини, МАУ скасували низку рейсів до липня. Також АМКУ відкрив справу проти МАУ, Ryanair і Wizzair через подорожчання провезення ручної поклажі.

Тим часом збитки МАУ зросли майже в 9 разів у 2018.

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