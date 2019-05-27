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27 травня 2019, понеділок, 11:00 21
Силові структури 2019-05-27T13:15:04+03:00
Українські Новини
ДСА відремонтує і обладнає приміщення Вищого антикорупційного суду до кінця 2020

ДСА відремонтує і обладнає приміщення Вищого антикорупційного суду до кінця 2020

Антикорупційний суд. Фото: Google карти
Антикорупційний суд. Фото: Google карти

Державна судова адміністрація (ДСА) планує, що Вищий антикорупційний суд буде працювати в нових приміщеннях з 2021 року.

Про це інтерв'ю Українським Новинам повідомив голова ДСА Зіновій Холоднюк.

"Ми плануємо, що з 1 січня 2021 Вищий антикорупційний суд вже буде працювати в нових приміщеннях. Я думаю, що це буде зразковий суд в Україні. Але весь цей час суду необхідно десь працювати. Тому оптимальний варіант - тимчасово розмістити Вищий антикорупційний суд і його Апеляційну палату в приміщенні Печерського районного суду міста Києва (провулок Хрестовий, 4 та вул. Хрещатик, 42), які вже звільнені", - сказав він.

Державна судова адміністрація має намір зробити все, щоб робота суддів Антикорупційного суду у тимчасових приміщеннях була максимально комфортною, а реконструкція постійних приміщень була виконана якісно і швидко, без порушення будівельних норм і технологій.

Як повідомляли Українські Новини, Антикорупційний суд має намір почати роботу в серпні-вересні.

В Антикорупційний суд призначили 38 суддів.

21 червня 2018 року Верховна Рада створила Вищий антикорупційний суд.

 

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