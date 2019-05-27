Зеновий Холоднюк - непубличный чиновник. Это его первое интервью в должности Главы Государственной судебной администрации Украины (ГСА) за 5 лет работы.

С Зеновием Холоднюком мы встретились в историческом здании на улице Липской, где находится ГСА Украины. Дом, которому исполнилось 115 лет, имеет терракотовый цвет - такой же, какой имел при возведении. Возможно, таким образом восстанавливается историческая справедливость? В кабинете главы ГСА нет портрета Президента, зато немало спортивных кубков и наград, футбольных сувениров - для Холоднюка футбол - это не только увлечение "Футбол - это командная игра, проявляет характер", - говорит он. В своей профессиональной жизни он также исповедует главный принцип футбола - Fairplay - честные правила игры.

В эксклюзивном интервью Зеновий Холоднюк, в том числе как член Совета по вопросам судебной реформы, дал свою оценку судебной реформе, рассказал о попытках вмешательства АПУ в деятельность ГСА, о главных успехах, имеющихся недостатках и дальнейших перспективах.

В прошлом месяце исполнилось 5 лет с тех пор, как Вы занимаете свою должность. Что Вам удалось сделать за это время как главе ГСА

Из основных достижений - это то, что мы перешли от выживания к развитию, ведь ранее судебная система Украины, к сожалению, финансировалась по остаточному принципу. Мы приступили к созданию реальных условий для соблюдения прав участников судебного процесса, а также обеспечили финансовое оздоровление. Во-первых, бюджет развития с 2014 года увеличился в 22 раза. В абсолютных цифрах это 2,1 млрд гривен в прошлом году. Это позволило начать масштабное обновление судебной системы. Ремонтируются здания судов, помещения и оборудования приводятся в соответствие с европейскими стандартами. За последние 5 лет введено в эксплуатацию 70 зданий (помещений) судов. Это очень много. Такого в истории не было, и я этим горжусь. Кстати, в этом году мы планируем ввести в эксплуатацию еще 15 зданий судов после реконструкции. Например, это Одесский апелляционный административный суд, Винницкий апелляционный административный суд, Днепропетровский апелляционный административный суд и другие суды, реконструкция которых находится на завершающей стадии. Буквально час назад у меня был председатель Черниговского админсуда, который тоже обновляется. И если в этом году мы найдем дополнительно 18 млн гривен, то не позднее чем в июле это помещение также будет введено в эксплуатацию и суд начнет работать в нормальных условиях.

Сколько всего судов отремонтировано за 5 лет?

За эти годы удалось провести частичный ремонт почти 600 судов (всего около 850 - ред.) - речь о том, что восстановили залы судебных заседаний, провели утепление зданий, заменили системы отопления и сделали ремонт крыш.

А как с оплатой труда судей и работников аппарата судов?

Считаю, что на сегодняшний день судейское вознаграждение и средняя заработная плата работников аппарата судов доведена до надлежащего уровня. Например, по результатам первого квартала 2014 года, с момента моего вступления в должность главы, среднемесячная зарплата работника аппарата суда составляла всего лишь 2100 гривен. Уже по результатам 2018 года - среднемесячная зарплата работников аппарата судов составила более 18 тыс. грн. Это уже достойный уровень заработной платы. Практически остановился отток кадров, а у нас эта проблема была довольно большой.

Достаточно ли государственных средств в этом году выделено на деятельность ГСА?

Когда я пришел в судебную систему в 2011 году, бюджет всей системы составлял 2,5 млрд гривен. Что касается бюджета 2019 года, то эта цифра составляет 14,3 млрд гривен. Этот бюджет позволяет нам развиваться. За счет этих средств обновляются суды и создаются все необходимые условия для их эффективной работы.

Вы упомянули заработную плату работников ГСА. А какая у Вас заработная плата? Вы ею довольны?

Зарплата большой не бывает. Но, если взять 2018, то моя среднемесячная зарплата составила более 80 тыс. гривен. Я считаю, что это достаточный уровень оплаты труда для должности, которую я занимаю.

Что из запланированного Вам не удалось сделать за эти 5 лет? Какие проблемы все еще остаются нерешенными?

Основная и ключевая фигура в судебной системе - это судья. Все остальные - это органы, которые обеспечивают их деятельность, оценивают их работу. Но правосудие осуществляют исключительно судьи! Основной недостаток – образовавшийся дефицит судейских кадров. С 2015 года мы потеряли более 3 тыс. высококвалифицированных судей. Профессионалы своего дела, к сожалению, уходят в отставку. Общая численность судей во всех судах на данный момент составляет 6345 должностей. Из них фактически 5183 занятых. То есть вакантными остаются 1159 судейских должностей. Есть еще одна цифра - это судьи в штате, но у них закончился первый пятилетний срок, закончились полномочия, они не отправляют правосудие, и фактически количество составляет 964 судьи, а нагрузка на других судей только растет. Если взять апелляционные суды, то на сегодняшний день есть 162 судьи, которые либо не прошли квалификационное оценивание, либо прошли его, но по неизвестным причинам не переведены в новые суды в апелляционных округах. Однако, все они без исключения, заработную плату получали и получают.

Вы затронули тему ремонта зданий, как решается ситуация с их обновлением?

Начиная с 2014 года совместно с Министерством финансов нам удалось увеличить финансирование и начать менять ситуацию. В течение 2014-2018 годов проведены капитальные и текущие ремонты в 597 помещениях судов. Первоначально - нам было необходимо отремонтировать залы судебных заседаний, а их в Украине должно быть немного-немало - 4100 согласно нормативам. А в настоящее время есть только 3100 таких залов. Но мы с оптимизмом смотрим в будущее, ведь с 2014 года нам удалось на 30% увеличить количество залов судебных заседаний. Сейчас почти 80% судов обеспечено такими залами. Да, этого недостаточно. Есть над чем работать.

Сколько судов были закрыты с 2014 года?

В 2018 году мы начали реализовывать указы Президента Украины о ликвидации судов и о создании новых апелляционных судов в апелляционных округах. Фактически все апелляционные суды на сегодняшний день работают, кроме Черкасского. Все старые апелляционные суды всех юрисдикций находятся в стадии ликвидации, то есть работают ликвидационные комиссии. В ходе реорганизации апелляционных судов будет ликвидирован как юрлицо Апелляционный суд Киевской области, Житомирский апелляционный административный суд, Донецкий апелляционный хозяйственный суд. Но, реорганизация судов направлена на оптимизацию управления, увеличение финансирования, улучшение условий труда. И, что важно, при реорганизации количество помещений, в которых осуществляется судопроизводство, не сокращается. Наоборот, их реконструируют, оборудуют в соответствии с европейскими стандартами. Право человека на доступ к правосудию не нарушается.

Когда будет ликвидирован один из одиозных судов Киева - Печерский районный суд и другие райсуды?

Реорганизация местных общих судов, включая Печерский, еще не начиналась. Ведь, к сожалению, не реализован Указ Президента о переводе судей в местные окружные суды. Впрочем, ГСА сделала все возможное для ее начала. Новые окружные суды заработают только после перевода судей по соответствующей процедуре. Это - компетенция ВККС и ВРУ. Когда это произойдет - от ГСА не зависит, но мы зарегистрировали юридические лица и уже назначили временных исполняющих обязанности руководителей аппаратов, образовали ликвидационные комиссии. То есть, мы свою роль выполнили.

Как ГСА решает проблему с обеспечением судей, которые переводятся в другие регионы после прохождения квалификационного оценивания?

Для вас, наверняка, не секрет, что сегодня ряд местных судов не имеют никакого судьи. То есть фактически доступ к правосудию в определенных регионах государством не обеспечено. С чем это связано? Это связано с тем, что судьи, которые имели право на отставку, использовали свое право и уволились, а процедура назначения новых судей достаточно сложная - это обучение, оценка, назначение и так далее. ГСА отреагировала на эту ситуацию и инициировала на законодательном уровне систему командировок судей, то есть временного перевода судей в равнозначные суды, для того, чтобы они имели право отправлять правосудие. Эта норма была принята на уровне закона. На данный момент это временная мера, которая работает. Сейчас переведены путем командировки 127 судей в те суды, где не было ни одного. И правосудие осуществляется.

Почему, по моей информации, до сих пор не в полной мере обеспечивается аудио и видеофиксация в судах? В чем проблемы?

Сегодня все без исключения залы судебных заседаний оборудованы системами аудиозаписи и видеофиксации, применяемыми в штатном режиме. В 2016 году мы приобрели новое лицензионное программное обеспечение, сертифицированное Госспецсвязью. Практически все залы судебных заседаний на сегодня обеспечены системами аудио- и видеозаписи. То есть никаких проблем в этом плане нет. Но в любом деле существует человеческий фактор. В каждой области есть территориальные управления ГСА, отвечающие за аналогичное оргобеспечение местных судов. Например, в Киевской области до 2019 года были технические возможности для внедрения этих систем, однако многое зависит от профессионализма руководителей. После смены руководителя территориального управления ГСА в Киевской области новому главе понадобилось неполные 2 месяца, чтобы запустить систему, которая не функционировала долгое время. Сегодня таких областей не осталось.

Мы говорили о Печерском суде, который сейчас перемещен в помещение, где раньше находился Апелляционный суд Киевской области. А два здания Печерского суда переданы для временного размещения судей Антикоррупционного суда. Обеспечила ли ГСА условия для их работы? Есть ли необходимое оборудование?

После принятия Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде", мы сразу обратились к правительству, чтобы для указанного суда были обеспечены необходимые помещения. Правительство приняло соответствующее решение в конце 2018 года, и в сферу управления ГСА для размещения Высшего антикоррупционного суда передали три административных здания в Киеве, общей площадью более 16 тыс кв. м. В этих помещениях ранее работали проектные институты Министерства регионального развития и строительства. На сегодняшний день эти помещения не пригодны для отправления правосудия. В настоящее время проводится их обследование и готовится проектная документация для их реконструкции. После этого будет проведена государственная строительная экспертиза, а впоследствии - прозрачные открытые торги и начнется процедура реконструкции. Мы планируем, что с 1 января 2021 Высший антикоррупционный суд уже будет работать в новых помещениях. Я думаю, что это будет образцовый суд в Украине. Но все это время суду необходимо где-то работать. Поэтому, оптимальный вариант - временно разместить Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату в помещении Печерского районного суда города Киева (переулок Крестовый, 4 и ул. Крещатик, 42), которые уже освобождены. Фактически, на Крещатике будет работать Высший антикоррупционный суд в качестве суда первой инстанции, а на Крестовом переулке - Апелляционная палата. Государственная судебная администрация сделает все, чтобы работа судей Антикоррупционного суда во временных помещениях была максимально комфортной, а реконструкция постоянных помещений была выполнена качественно и быстро, без нарушения строительных норм и технологий.

Объясните назначение скандального экс-прокурора Жукова на должность руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда?

Жуков Алексей Владимирович, 1978 года рождения, действительно 19 февраля был назначен временно исполняющим обязанности руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда. Но Алексей Владимирович не имеет никакого отношения к его почти тезке, которого некоторые СМИ связывают со скандалами. Хочу поблагодарить нашего работника за добросовестную работу. Он обеспечил регистрацию новосозданного суда. Состоялся открытый конкурс на должность руководителя аппарата ВАСУ и уже есть победитель - это Богдан Крикливенко, ранее возглавлявший Секретариат Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Претендентов на эту должность было много, но он победил достойно. Сейчас ГСА проводит специальную проверку. Только она завершится, я назначу его руководителем аппарата по согласованию с Председателем ВАСУ в соответствии с требованиями законодательства. Недавно я уже подписал приказ о проведении конкурса на должность заместителя руководителя аппарата ВАСУ.

У вас нет юридического образования, но уже 5 лет руководите ГСА. Разве юридическое образование не требуется для того, чтобы управлять судебной администрацией?

Скажите, должен ли уметь играть в футбол директор футбольного клуба? Наверное - нет. Умеет ли играть на гитаре продюсер рок-группы? Пожалуй - нет. Кто-то силен в законодательстве, а я разбираюсь в финансах и управлении. Ведь ГСА - осуществляет организационное и финансовое обеспечение деятельности органов судебной власти, судов. Наша функция - организационная. Я администратор: есть степень кандидата наук по государственному управлению, считаю себя неплохим финансистом и хорошим экономистом, и мою эффективность на этом посту оценивают сами суды, которые реально чувствуют, что произошло за эти 5 лет. Мне не мешает отсутствие юридического образования, а наоборот помогает. Мы прекрасно общаемся с судьями, у нас полное взаимопонимание с ними.

Давайте поговорим о судебной реформе Президента Порошенко. Множество экспертов ее беспощадно критикуют и называют ее провальной. Считаете ли вы реформу эффективной? Какие видите плюсы, а какие минусы?

Сама идея судебной реформы - замечательная. Как председатель Государственной судебной администрации я полностью поддерживаю европейскую реформу в системе судопроизводства. Но реформу нельзя воплощать старыми методами, путем телефонного права, расставляя кадры и оркестрируя принятием решений в собственных интересах. По этой причине многие направления реформ тормозятся. Также кадровый дефицит судей достиг критической отметки. Многие судьи освобождены, а назначение новых судей происходит по независящим от них причинам. Иллюстративная цифра - за 5 месяцев текущего года из Государственного бюджета Украины выплачено почти 76 млн гривен судейских вознаграждений судьям апелляционных судов, которые сегодня не отправляют правосудие. Кстати, для информации - в судебной системе Украины ежегодно рассматривается около 3,5 млн дел. Один судья в месяц рассматривает около 60 дел. Это - огромная нагрузка, и судьи физически просто не успевают в разумные сроки рассматривать дела. Я убежден, что европейские преобразования в системе правосудия должны стать необратимыми не только по форме, но и по содержанию. Для этого все участники процесса, включая чиновников, должны подчиняться единым правилам игры. А этого, к сожалению, не произошло.

Расскажите подробнее, что произошло на самом деле с системой информатизации? Кто ответственен за фактический провал запуска системы?

Введение Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС, - ред.) сейчас действительно приостановлено. Ее запуск отложен из-за неконструктивной позиции прежних чиновников Администрации экс-президента, которые настойчиво "рекомендовали" своего человека на должность руководителя директора Государственного предприятия "Информационные судебные системы".

Как так случилось, разве не вы назначаете руководителя ГП?

Да - я. В соответствии с Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей", администратором ЕСИТС определено ГП "Информационные судебные системы", которое относится к сфере управления ГСА, но фактически госпредприятие было выведено из-под контроля кадровыми назначениями, рекомендованными Администрацией Президента. Именно чиновники АПУ настаивали на увольнении предыдущего генерального директора ГП и моя ошибка в том, что я выполнил это требование. И я это признаю. В результате политически мотивированных назначений, введением системы занимались люди, которые не имеют никакого отношения к информационным технологиям. Именно поэтому сорваны сроки внедрения ЕСИТС, а в декабре прошлого года состоялся масштабный сбой системы из-за несанкционированного вмешательства в ее работу. Не исключено, что хакерам способствовали изнутри ГП "ИСС". Сейчас делом занимается СБУ и правоохранители. Убежден, что они разберутся и расследуют те факты, которые имели место в конце 2018 года.

Что планирует делать в этом направлении ГСА?

Прежде всего, вернуть контроль над ГП "Информационные судебные системы". Мы исправим грубые ошибки и направим внедрения ЕСИТС в управляемое русло.

На сегодняшний день проведен конкурс на замещение вакантной должности руководителя предприятия. Проводится внутренний аудит ГП, нынешнее руководство сопротивляется, создает препятствия, но результаты должны появиться уже скоро. Сейчас готовим проект кризисного перезапуска системы. Я думаю, что новый руководитель ГП справится с задачами, и под контролем ГСА система будет наконец внедрена.

Кто именно в Администрации Президента рекомендовал руководство ГП? Куратор судебной реформы Алексей Филатов?

Я никогда не переходил на личности и не буду этого делать. Но факт остается фактом - некоторые чиновники из бывшей Администрации президента пытались воспользоваться судебной реформой для продвижения собственных интересов. Это правда. Под прикрытием хороших лозунгов, войдя в доверие к международным институтам, получив карт-бланш от президента на европейскую реформу, они направили свои усилия на то, чтобы расставить свои кадры на ключевые должности в системе правосудия. В частности, во главе ГП "ИСС".

Настаивая на назначении не профессионалов, а лояльных к себе исполнителей, они провалили ключевые направления реформирования, посеяли сомнения относительно истинных целей реформы и подорвали, увы, доверие к самой власти.

Недавно в ГСА приходили детективы НАБУ с обысками. Что они искали? Насколько я знаю, речь идет об уголовном деле по закупке оборудования по завышенным ценам. Считаете ли вы обоснованными претензии НАБУ?

Как гражданин Украины я полностью поддерживаю усилия украинских антикоррупционных органов. Но, по моему мнению, эти дела процессуальных перспектив не имеют. Они инициированы сразу после того как я начал интересоваться деятельностью руководства ГП "ИСС" и провел конкурс на замещение вакантной должности директора ГП "ИСС". Однако, заказчики этих расследований уже сейчас сами стали фигурантами уголовных производств. Я думаю, что время расставит все на свои места. Что касается закупки оборудования, поставщики избирались по итогам открытых прозрачных торгов. И закупки оборудования по завышенным ценам априори не могло быть.

Есть опасения, что обыски могут повториться?

Нет никаких опасений, поскольку ГСА осуществляет свои полномочия исключительно в рамках закона. И думаю, что детективы НАБУ, которые проводили обыски, поняли, что это дело является политически мотивированным.

Команда нового Президента Зеленского уже заявила о реформировании судебной системы. На Ваш взгляд, что стоит совершенствовать в первую очередь?

Интересный вопрос. Вы наверное знаете, что правосудие - это честные, равные для всех участников правила игры. Нельзя установить честные правила, нарушая эти правила. Реформа будет буксовать, пока чиновники не перестанут вмешиваться в финансовые и кадровые вопросы судоустройства ради личных интересов. Остановить это - приоритет номер один для новой команды.

Встречались Вы уже с кем-то из окружения Зеленского?

Никаких встреч не было.

А если пригласят в Администрацию?

Мы обязательно встретимся. Предоставим информацию, чем ГСА занимается, что удалось сделать за этот период и поделимся планами на будущее.

Будете давать советы Зеленскому относительно дальнейших шагов в реформировании судебной системы?

Я думаю, что у действующего Президента Украины есть мощная команда советников. Учитывая заявления, которые звучат в СМИ, судебная реформа - еще не закончилась ...

Я заметил, что у Вас в кабинете нет портрета Президента. Прислушались к его обращению, что он - не икона? Или Вы сами не сторонник портретов руководителей государства на стенах?

В моем кабинете никогда не было никаких портретов президентов и я думаю, что это лишнее. Лучше, чтобы портрет Шевченко висел. Тем более, из речи нового президента мы услышали, что он тоже против этого. Я думаю, что это правильно.