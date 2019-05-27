Президент Володимир Зеленський побажав успіху новообраному Президенту Литви Гітанасу Науседі.\r\nПро це Зеленський написав у мікроблозі Twitter, передають передають Українськi Новини.\r\n"Бажаю успіху новообраному Президенту Литви Гітанасу Науседі та братньому литовському народу! Наша історія і майбутнє тісно переплетені. Маємо спільні виклики, які подолаємо, тільки об'єднавши зусилля. Цінуємо наше стратегічне партнерство і розраховуємо на його зміцнення!" - написав Зеленський.\r\nНа завершення допису він написав "Sveikiname" - "вітаю" литовською мовою.\r\n\r\nЗа повідомленнями ЗМІ, за попереднім підрахунком голосів у другому турі виборів президента Литви, які пройшли 26 травня, економіст Науседа набирає більше 70% голосів, а екс-міністр фінансів Інгріда Шимоніте - близько 30%.\r\nШимоніте визнала поразку і привітала Науседу з перемогою.\r\nПрезидент Литви Даля Грібаускайте, яка вже завершає строк повноважень, також вже привітала Науседу з перемогою на президентських виборах і побажала йому успіхів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Президент Литви Грібаускайте відвідала Київ 20 травня для участі в інавгурації Зеленського. 12 травня в Литві почалися вибори нового президента країни.\r\nРаніше Литва запропонувала Зеленському допомогу у боротьбі з корупцією і реформуванні правоохоронних органів.