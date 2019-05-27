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27 травня 2019, понеділок, 11:51 22
Зовнішня політика 2019-05-27T13:00:03+03:00
Українські Новини
Наше майбутнє тісно переплетено: Зеленський привітав новообраного президента Литви Науседе

Наше майбутнє тісно переплетено: Зеленський привітав новообраного президента Литви Науседе

Гітанас Науседа. Фото: Вікіпедія
Гітанас Науседа. Фото: Вікіпедія

Президент Володимир Зеленський побажав успіху новообраному Президенту Литви Гітанасу Науседі.

Про це Зеленський написав у мікроблозі Twitter, передають передають Українськi Новини.

"Бажаю успіху новообраному Президенту Литви Гітанасу Науседі та братньому литовському народу! Наша історія і майбутнє тісно переплетені. Маємо спільні виклики, які подолаємо, тільки об'єднавши зусилля. Цінуємо наше стратегічне партнерство і розраховуємо на його зміцнення!" - написав Зеленський.

На завершення допису він написав "Sveikiname" - "вітаю" литовською мовою.

За повідомленнями ЗМІ, за попереднім підрахунком голосів у другому турі виборів президента Литви, які пройшли 26 травня, економіст Науседа набирає більше 70% голосів, а екс-міністр фінансів Інгріда Шимоніте - близько 30%.

Шимоніте визнала поразку і привітала Науседу з перемогою.

Президент Литви Даля Грібаускайте, яка вже завершає строк повноважень, також вже привітала Науседу з перемогою на президентських виборах і побажала йому успіхів.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Литви Грібаускайте відвідала Київ 20 травня для участі в інавгурації Зеленського. 12 травня в Литві почалися вибори нового президента країни.

Раніше Литва запропонувала Зеленському допомогу у боротьбі з корупцією і реформуванні правоохоронних органів.

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