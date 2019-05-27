З'їзд "Слуги народу" орієнтовно відбудеться 8 червня

З'їзд Політичної партії "Слуга народу" відбудеться орієнтовно 8 червня.\r\nПро це координатор виборчого штабу партії Олександр Корнієнко сказав на прес-конференції, передають Українські Новини.\r\n"У нас буде з'їзд - орієнтовно 8 червня, він пройде у два етапи", - сказав він.\r\nЗа словами Корнієнка, другий етап з'їзду буде присвячений остаточному формуванню списку партії.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, виборчий штаб "Слуги народу" очолив Корнієнко.\r\nКрім того, "Слуга народу" обрала головою партії Разумкова.