З'їзд "Слуги народу" орієнтовно відбудеться 8 червня

З'їзд Політичної партії "Слуга народу" відбудеться орієнтовно 8 червня.

Про це координатор виборчого штабу партії Олександр Корнієнко сказав на прес-конференції, передають Українські Новини.

"У нас буде з'їзд - орієнтовно 8 червня, він пройде у два етапи", - сказав він.

За словами Корнієнка, другий етап з'їзду буде присвячений остаточному формуванню списку партії.

Як повідомляли Українські Новини, виборчий штаб "Слуги народу" очолив Корнієнко.

Крім того, "Слуга народу" обрала головою партії Разумкова.