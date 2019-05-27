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27 травня 2019, понеділок, 11:24 13
Фінанси 2019-05-27T13:15:03+03:00
Українські Новини
НБУ продовжує скуповувати валюту на міжбанку

НБУ продовжує скуповувати валюту на міжбанку

Національний банк у період з 20 по 24 травня купив на міжбанківському валютному ринку 70 млн доларів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

зокрема, НБУ купив 20 млн доларів шляхом використання механізму Matching.

НБУ з допомогою Matching з початку року купив 744 млн доларів, продав – 108,5 млн доларів.

Також НБУ купив 40 млн доларів за запитом найкращої ціни.

З початку року НБУ купив на міжбанку шляхом проведення інтервенцій 1 305,2 млн доларів, а продав 188,43 млн доларів.

НБУ купив по інтервенції за єдиним курсом 30 млн доларів.

79,93 млн доларів з початку року було продано по інтервенції за єдиним курсом, а куплено – 546,2 млн доларів.

В 2018 року НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.

Як повідомляли "Українські Новини", у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 24 травня на 2 коп. до 26,4894 UAH/USD, курс купівлі - на 2,37 коп. до 26,1833 UAH/USD.

Перший заступник глави Ради НБУ Тимофій Милованов припустив, що Україні доведеться позичати кошти під 30% річних замість нинішніх 8-10% напередодні очікувань нової глобальної кризи і розкритикував дострокові вибори.

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