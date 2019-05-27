підписатися на розсилку
26.1 26.5
29 29.65
˟
27 травня 2019, понеділок, 11:16 86
Верховна Рада і партії 2019-05-27T13:15:03+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" обрала головою партії Разумкова

"Слуга народу" обрала головою партії Разумкова

Дмитро Разумков. Фото: informator.news
Дмитро Разумков. Фото: informator.news

Політична партія "Слуга народу" обрала головою спікера команди Президента Володимира Зеленського Дмитра Разумкова.

Про це сам Разумков сказав на прес-конференції, передають Українські Новини.

За його словами, Іван Баканов перейшов на державну службу і більше не може очолювати партію.

Як повідомляли Українські Новини, за даними опитування "Рейтингу", в Раду з величезним відривом проходить "Слуга народу", за нею - платформа Бойко і БПП.

Тим часом, найбільший високий рейтинг у "Слуги народу" "Платформи Бойко" і БПП на виборах в Раду.

Більше новин про: Верховна Рада Слуга народу Дмитро Разумков

Архів
Новини
Уряд обрав найкращий варіант захисту населення при переході до нового ринку електроенергії, - Плачков 13:01
Рівненська АЕС відключила енергоблок №3 через несправність 13:00
МАУ забула автобус з пасажирами в аеропорту Києва і запропонувала натомість нічний автобус 12:57
Державний борг у квітні збільшився на $1 млрд 12:56
Прокуратура Херсона виявила порушення у діях суддів Апеляційного суду, - ЗМІ 12:41
більше новин
Лопнуло скло на пішохідному мосту
Тріснуло скло: відкритий напередодні в Києві пішохідний міст закрили 17:43
Київ пахне шаурмою. Фото: соцмережі.
Кияни запекло сперечаються, чи пахне в Києві шаурмою біля метро, як написав Зеленський 17:15
Брати Клички випробували на міцність скляну підлогу нового мосту 13:29 Відео
Петиція за відставку Богдана набрала необхідні голоси за два дні 15:25
Кабміну пропонують ліквідувати управління внутрішньої безпеки ДФС, - ЗМІ 09:23 Документ
більше новин
Лопнуло скло на пішохідному мосту
Тріснуло скло: відкритий напередодні в Києві пішохідний міст закрили 17:43
Зеленський закликав депутатів Ради не піаритися і прийняти реформаторські законопроекти 10:45
"Слуга народу" обрала головою партії Разумкова 11:16
На виборах до Європарламенту у Великобританії лідирує партія прихильників Вrexit 08:20
Позиція Росії щодо звільнення українських моряків не може змінитися, - Пєсков 11:10
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok