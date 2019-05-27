"Слуга народу" обрала головою партії Разумкова

Політична партія "Слуга народу" обрала головою спікера команди Президента Володимира Зеленського Дмитра Разумкова.

Про це сам Разумков сказав на прес-конференції, передають Українські Новини.

За його словами, Іван Баканов перейшов на державну службу і більше не може очолювати партію.

Як повідомляли Українські Новини, за даними опитування "Рейтингу", в Раду з величезним відривом проходить "Слуга народу", за нею - платформа Бойко і БПП.

Тим часом, найбільший високий рейтинг у "Слуги народу" "Платформи Бойко" і БПП на виборах в Раду.