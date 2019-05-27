Сьогодні абітурієнти здають ЗНО з трьох мов

Сьогодні, 27 травня, відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з іспанської, німецької, французької мов, яке є третім у розкладі основної сесії тестування. Про це повідомляє Центр оцінювання якості освіти, передають Українські Новини.\r\nВ тестуванні візьмуть участь близько 3 тисяч абітурієнтів. Тест розпочнеться об 11:00 і триватиме 150 хвилин.\r\nЦентр нагадує, що допуск абітурієнтів до пункту тестування можливий з 10:15 до 10:50.\r\nВхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів:\r\n\r\nоригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;\r\nпаспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено в Сертифікаті;\r\nзапрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.\r\n\r\nУчасника не буде допущено до пункту проведення ЗНО у разі:\r\n\r\nнеможливості пред’явлення оригіналу Сертифіката, паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в Сертифікаті, або за умови надання копій цих документів;\r\nзапізнення.\r\n\r\nЗагальна кількість завдань роботи — 59. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, — 72.\r\nСертифікаційна робота складається з чотирьох частин:\r\n\r\nЧастина "Розуміння мови на слух (аудіювання)" містить 16 завдань різних форм; відповіді на них треба позначити у бланку відповідей А.\r\nЧастина "Читання" містить 22 завдання різних форм; відповіді на них треба позначити у бланку відповідей А.\r\nЧастина "Використання мови" містить 20 завдань; відповіді на них треба записати у бланку відповідей А.\r\nЧастина "Письмо" містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на нього потрібно написати у бланку відповідей Б.\r\nУчасники розпочнуть роботу в тестовому зошиті із завдань частини "Розуміння мови на слух (аудіювання)".\r\nНагадаємо, 21 травня розпочалася основна сесія ЗНО.\r\n\r\nТим часом з 2030 року тестування можна буде здавати лише українською.