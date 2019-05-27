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27 травня 2019, понеділок, 10:19 14
Суспільство 2019-05-27T13:15:04+03:00
Українські Новини
Сьогодні абітурієнти здають ЗНО з трьох мов

Сьогодні абітурієнти здають ЗНО з трьох мов

ЗНО з іспанської, німецької, французької мов проходить сьогодні. Фото: pixabay
ЗНО з іспанської, німецької, французької мов проходить сьогодні. Фото: pixabay

Сьогодні, 27 травня, відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з іспанської, німецької, французької мов, яке є третім у розкладі основної сесії тестування. Про це повідомляє Центр оцінювання якості освіти, передають Українські Новини.

В тестуванні візьмуть участь близько 3 тисяч абітурієнтів. Тест розпочнеться об 11:00 і триватиме 150 хвилин.

Центр нагадує, що допуск абітурієнтів до пункту тестування можливий з 10:15 до 10:50.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів:

  • оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
  • паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено в Сертифікаті;
  • запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Учасника не буде допущено до пункту проведення ЗНО у разі:

  • неможливості пред’явлення оригіналу Сертифіката, паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в Сертифікаті, або за умови надання копій цих документів;
  • запізнення.

Загальна кількість завдань роботи — 59. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, — 72.

Сертифікаційна робота складається з чотирьох частин:

  1. Частина "Розуміння мови на слух (аудіювання)" містить 16 завдань різних форм; відповіді на них треба позначити у бланку відповідей А.
  2. Частина "Читання" містить 22 завдання різних форм; відповіді на них треба позначити у бланку відповідей А.
  3. Частина "Використання мови" містить 20 завдань; відповіді на них треба записати у бланку відповідей А.
  4. Частина "Письмо" містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на нього потрібно написати у бланку відповідей Б.
  5. Учасники розпочнуть роботу в тестовому зошиті із завдань частини "Розуміння мови на слух (аудіювання)".
  6. Нагадаємо, 21 травня розпочалася основна сесія ЗНО.

Тим часом з 2030 року тестування можна буде здавати лише українською.

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