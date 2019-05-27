Літо почнеться з різкого похолодання: синоптик дала прогноз на останній тиждень весни

Останній весняний понеділок почнеться в Україні літньою погодою. Температура повітря протягом дня 27-го травня досягне +23...+28 градусів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Навіть найближча ніч дозволить погуляти романтично при +13...+18 градусів. Хіба що на Заході вночі буде свіжіше, +10...+15 градусів", - написала вона.

Дощі, хоча невеликі і місцями, ймовірні лише в північній частині, на Волині, Рівненській та Вінницькій областях. На решті території України буде переважати суха повітряна маса.

Вітер буде помірним, а от у вівторок-середу відчутно посилиться.

У Києві понеділок передбачається дуже теплим, до +25...+27 градусів. Ранок обіцяє бути сонячним, протягом дня є ймовірність короткочасного дощу з грозою.

В столиці у вівторок-середу істотно посилиться вітер, утримається тепла, до спеки, погода.

З 30 травня ймовірність дощів збільшиться, після 1 червня розпочнеться відчутне похолодання.

"Після розкішних вихідних з книгами, танцями, полуницею, першими комариками, дачею, диванами і каштанами готуємося розумною працею зустрічати літо", - написала Діденко.

Карта: Наталя Діденко/Facebook

Нагадаємо, в Україну йдуть фронти з градом і похолодання: синоптик дала попередній прогноз на тиждень.

Тим часом, згідно з даними Укргідрометцентру, останній робочий тиждень весни почнеться з гроз і спеки.