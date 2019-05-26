Основне скло на пішохідному мосту не постраждало, тріснула захисна оболонка, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко проінспектував пошкоджене скло на новому пішохідно-велосипедною мосту в столиці і пообіцяв відновити його протягом доби.

Про це він написав на сторінці у Facebook, повідомляють Українські Новини.

"Був з фахівцями на нашому новому мосту. З того, що попередньо з'ясували: вандали пошкодили захисну склоплівку на двох фрагментах скляної підлоги. Головне - загартоване скло - не постраждало", - заявив Кличко.

За його словами, пошкоджені елементи будуть замінені протягом доби.

"Боляче, коли хороші об'єкти страждають від "розваг" тих, хто не любить наше місто. І нічого не створює, а знищує те, що створюють інші", - підкреслив він.

Кличко також опублікував відео, на якому фахівці назвали ймовірну причину пошкодження. За словами фахівців, верхню склоплівку могли пошкодити металевою гірею або гантелею.

Як повідомлялося, поліція евакуювала громадян з мосту між Володимирською гіркою і Аркою дружби народів і закрила міст через тріснуте скло на оглядовому майданчику.

Наймасштабнішим проектом, який має намір реалізувати в 2019 році київська влада, має стати будівництво нового пішохідно-велосипедного переходу.