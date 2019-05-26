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26 травня 2019, неділя, 18:15 36
Президент 2019-05-26T20:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський закликав МВС не реагувати на мирних протестувальників

Зеленський закликав МВС не реагувати на мирних протестувальників

Президент Володимир Зеленський закликає Міністерство внутрішніх справ не вживати заходів проти політичних протестувальників, які не порушують правопорядок.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"З'ясував ситуацію про нібито затримання хлопця і дівчини, які влаштували проти мене протест у Рівному. Затримання не було, але правоохоронці могли діяти м'якше. У поліції проведуть службову перевірку. Закликаю МВС не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо люди не порушують правопорядок. Критики не боюся", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, на День міста президент України Володимир Зеленський привітав киян зі святом і назвав столицю гордим і суворим місцем.

Тим часом, олігарх Ігор Коломойський розповів, як Зеленському зберегти свій рейтинг.

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