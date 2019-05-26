Кияни запекло сперечаються, чи пахне в Києві шаурмою біля метро, як написав Зеленський

У День міста президент України Володимир Зеленський поздоровив киян словами, що Київ робить Києвом запах шаурми біля метро, на що соцмережі вибухнули бурхливими обговореннями та безліччю фотожаб.

Зокрема, користувачі соцмереж іронізують над тим, з яким запахом асоціюється у новоспеченого президента столиця. А багато киян висловили свою думку і розповіли, які асоціації у них пов'язані з Києвом і навіть неприховано потролили Зеленського.

Нагадаємо, в неділю, 26 травня Київ святкує 1537-річчя.

У День міста президент України Володимир Зеленський привітав киян зі святом і назвав столицю гордим і суворим місцем, в якому складаються особливі відносини з приїжджими.