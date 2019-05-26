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26 травня 2019, неділя, 17:15 28
Суспільство 2019-05-26T17:19:51+03:00
Українські Новини
Кияни запекло сперечаються, чи пахне в Києві шаурмою біля метро, як написав Зеленський

Кияни запекло сперечаються, чи пахне в Києві шаурмою біля метро, як написав Зеленський

Київ пахне шаурмою. Фото: соцмережі.
Київ пахне шаурмою. Фото: соцмережі.

У День міста президент України Володимир Зеленський поздоровив киян словами, що Київ робить Києвом запах шаурми біля метро, на що соцмережі вибухнули бурхливими обговореннями та безліччю фотожаб.

Зокрема, користувачі соцмереж іронізують над тим, з яким запахом асоціюється у новоспеченого президента столиця. А багато киян висловили свою думку і розповіли, які асоціації у них пов'язані з Києвом і навіть неприховано потролили Зеленського.

Нагадаємо, в неділю, 26 травня Київ святкує 1537-річчя.

У День міста президент України Володимир Зеленський привітав киян зі святом і назвав столицю гордим і суворим місцем, в якому складаються особливі відносини з приїжджими.

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