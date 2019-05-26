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26 травня 2019, неділя, 15:45 29
Політика 2019-05-26T17:00:01+03:00
Українські Новини
Оголосити дефолт і не слухати Захід: Коломойський розповів, як Зеленському зберегти рейтинг

Оголосити дефолт і не слухати Захід: Коломойський розповів, як Зеленському зберегти рейтинг

Коломойський. Фото: slovoidilo.ua
Коломойський. Фото: slovoidilo.ua

Олігарх Ігор Коломойський, який нещодавно повернувся в Україну, виступив за оголошення Україною дефолту, вказуючи, що треба брати приклад з Греції.

Про це він розповів в інтерв'ю британській газеті Financial Times, пише Громадське.

"На мою думку, ми повинні ставитися до наших кредиторів, як Греція", - сказав олігарх.

"Це приклад для України", - додав він.

Коломойський також заявив, що якщо президент Володимир Зеленський буде слухати Захід, то врешті-решт, стане "як Порошенко".

"У нього будуть такі ж рейтинги - 5, 10, 15 замість 73 відсотків", - додав олігарх.

В 2015 році Греція стала першою розвиненою країною, яка не повернула Міжнародному валютному фонду значна кількість грошей кредиту.

Як повідомляли Українські Новини, Коломойський допускає, що може знову стати співвласником Приватбанку.

Раніше, 18 квітня, Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію Приватбанку за позовом колишнього співвласника Ігоря Коломойського.

Тим часом у раді НБУ заявили про можливий дефолт і фінансову кризу через вибори.

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