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26 травня 2019, неділя, 14:46 46
Події 2019-05-26T22:00:03+03:00
Українські Новини
Негода на заході України забрала життя двох людей

Негода на заході України забрала життя двох людей

Повінь в Івано-Франківській області. Фото: Факти.
Повінь в Івано-Франківській області. Фото: Факти.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що через несприятливі погодні умови загинули 2 людини - 57-річний житель Івано-Франківської області і 11-річний хлопчик із Закарпатської області.

Про це йдеться в повідомленні відомства за підсумками позачергового засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв'язку із ситуацією з підтопленнями в західних областях країни, передають Українські Новини.

"В результаті несприятливих погодних умов протягом останнього тижня на території Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей, за оперативними даними, частково підтоплено близько 2 тис. будинків, понад 7,3 тис. домогосподарств, 8,8 тис. га сільгоспугідь у 162 населених пунктах, розмито близько 100 км покриття автомобільних доріг, знеструмлено 197 і порушено газопостачання 2 населених пунктів", - сказано в повідомленні з посиланням на першого заступника голови ДСНС Олега Мельчуцького.

Зокрема, з його слів, найскладніша ситуація - в Івано-Франківській і Закарпатській областях, де в 94 населених пунктах підтоплено понад 1,8 тис. житлових будинків і 6,7 тис. домогосподарств, 8,5 тис. га сільгоспугідь і пасовищ, пошкоджено 14 км берегоукріплень та більш як 950 споруд.

"На жаль, маємо двох загиблих - 57-річного жителя Івано-Франківської області і 11-річного хлопчика із Закарпаття", - цитується в повідомленні головуючий на засіданні комісії віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко.

Як повідомляли Українські Новини, в Івано-Франківській області внаслідок сильних дощів були підтоплені понад 100 дворів з житловими будинками.

Тим часом, в Україні оголосили штормове попередження і рівень небезпеки 1-го ступеня.

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