В Украине объявили штормовое предупреждение и уровень опасности 1-й степени

В ряде регионов Украины сегодня, 26 мая, прогнозируется существенное ухудшение погодных условий.\r\nОб этом сообщает Укргидрометцентр.\r\nСиноптики предупредили, что на Левобережье, а днем и местами в западных областях страны пройдут грозы.\r\nВ связи с этим объявлено штормовое предупреждение. Уровень опасности І степени - желтый.\r\nШтормовое предупреждение. Фото: Укргидрометцентр\r\nКак сообщали Українські Новини, в Украину идут фронты с градом и похолодание: синоптик дала предварительный прогноз на неделю.