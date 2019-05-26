В Украине объявили штормовое предупреждение и уровень опасности 1-й степени

В ряде регионов Украины сегодня, 26 мая, прогнозируется существенное ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупредили, что на Левобережье, а днем и местами в западных областях страны пройдут грозы.

В связи с этим объявлено штормовое предупреждение. Уровень опасности І степени - желтый.

Штормовое предупреждение. Фото: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, в Украину идут фронты с градом и похолодание: синоптик дала предварительный прогноз на неделю.