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26 мая 2019, воскресенье, 12:52 43 Карта
Жизнь 2019-05-26T12:54:51+03:00
Українські Новини
В Украине объявили штормовое предупреждение и уровень опасности 1-й степени

В Украине объявили штормовое предупреждение и уровень опасности 1-й степени

В ряде регионов Украины сегодня, 26 мая, прогнозируется существенное ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупредили, что на Левобережье, а днем и местами в западных областях страны пройдут грозы.

В связи с этим объявлено штормовое предупреждение. Уровень опасности І степени - желтый.

Штормовое предупреждение. Фото: УкргидрометцентрШтормовое предупреждение. Фото: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, в Украину идут фронты с градом и похолодание: синоптик дала предварительный прогноз на неделю.

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