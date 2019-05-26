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26 травня 2019, неділя, 13:29 421 Відео
Суспільство 2019-05-26T15:15:01+03:00
Українські Новини
Брати Клички випробували на міцність скляну підлогу нового мосту

Брати Клички випробували на міцність скляну підлогу нового мосту

Віталій Кличко. Фото: прес-служба КМДА.
Віталій Кличко. Фото: прес-служба КМДА.

Мер Києва Віталій Кличко разом зі своїм братом Володимиром перевірили міцність скляної підлоги нового пішохідно-велосипедного мосту між Володимирською гіркою та Аркою Дружби народів. Про це голова Київської міської державної адміністрації повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Скляну підлогу випробували!😉@Klitschko pic.twitter.com/Rj0PHvA37b

25 мая 2019 г.

"Скляну підлогу випробували!" – підписав відео мер Києва.

Зазначимо, 70 квадратних метрів підлоги оглядових майданчиків створено зі скла. Для того, щоб перевірити міцність скляних констукцій, Віталій Кличко, разом зі своїм братом, екс-чемпіоном світу з боксу Володимиром кілька разів підстрибнули. За словами мера Києва такі навантаження підлогу не лякають – 1 квадратний метр такого покриття витримує навантаження в 1150 кг.

"Скло, яким облаштували підлоги оглядових майданчиків – теж українське. Воно – міцне, я особисто його випробував. У Німеччині ж закупили деформаційні шви і ванти мосту", – підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, будівництво пішохідно-велосипедного мосту від Володимирської гірки до Арки Дружби народів тривало п`ять місяців. Довжина нового пішохідного мосту – майже 212 метрів. Новий перехід спирається на чотири опори – дві проміжні, на яких він змінює напрям, та дві опори по обох боках мосту. Висота найвищої опори 32 метри, найнижчої – 22 метри.

Раніше науковий інститут засекретив дослідження, чи можна будувати пішохідно-велосипедний міст Кличка над Володимирським узвозом.

Тим часом, напередодні відкриття "міст Кличка" подорожчав ще на 73 мільйони гривень.

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