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26 травня 2019, неділя, 10:45 21
Політика 2019-05-26T12:30:02+03:00
Українські Новини
Україна може втратити томос, - Макарій

Україна може втратити томос, - Макарій

Томос. Фото: narodna-pravda
Томос. Фото: narodna-pravda

Митрополит Львівський ПЦУ Макарій заявив, що УПЦ КП і УАПЦ поки що не ліквідовані з державного реєстру.

Про це Макарій заявив інтерв'ю "Апострофу".

"Неправду говорили деякі державні чиновники, публічно заявляючи, що Київський Патріархат ліквідовано. Справа в тому, що почесний патріарх Філарет надав лише копії, а не оригінали документів, які необхідні для ліквідації. Коли мене попросили здати документи для ліквідації, я відповів, що до того часу, доки не побачу оригіналів з іншої сторони, не віддам своїх", – сказав митрополит.

Також Макарій назвав безглуздими заяви Філарета про намір внести зміни в Статут ПЦУ з метою отримання "незалежності" від Константинополя. На його думку, це загрожує відкликанням Томосу.

"Це можливо, якщо таке неподобство продовжиться, якщо недіючий патріарх продовжить у тому самому напрямі і його підтримуватимуть деякі політики, а обраний Предстоятель, не діючи, буде мовчати", – зауважив Макарій.

Як повідомляли Українські Новини, Філарет висловив претензії до Епіфанія. Єпіфаній розповів про ультиматуми і приниження з боку Філарета.

Тим часом, Епіфаній передбачив втрату томосу в разі відновлення Київського патріархату.

Філарет назвав положення томосу, яке його не влаштовує. Також Філарет стверджує, що без УПЦ КП томосу б не було і не вірить, що його можуть відібрати.

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