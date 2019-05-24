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24 мая 2019, пятница, 18:02 35
Общество 2019-05-24T18:18:10+03:00
Українські Новини
Филарет назвал положение томоса, которое его не устраивает

Филарет назвал положение томоса, которое его не устраивает

Филарет. Фото: obozrevatel
Филарет. Фото: obozrevatel

В то время, как Епифаний отрицает конфликт с почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом и заявляет о его конфликте со всей ПЦУ, Филарет не поддерживает часть положений томоса об автокефалии.

Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"Мы принимаем томос и благодарим за его. Но мы принимаем ту часть, где нас признают автокефальной церковью. Но там написано, что мы, например, не можем заботиться нашими украинцами за рубежом. Я против этого, и украинцы против", - заявил Филарет .

По мнению патриарха, такая ситуация сложилась, потому что томос дали после Объединительного собора церквей и в УПЦ не знали его положений.

Как сообщали Українськi Новини, патриарх Филарет обвинил Епифания в том, что им управляют другие силы и пожаловался, что он его избегает. Позже Филарет высказал претензии к Епифанию. Также Филарет утверждает, что без УПЦ КП томоса бы не было и не верит, что его могут отобрать.

Тем временем Епифаний предсказал потерю томоса в случае восстановления Киевского патриархата.

Больше новостей о: Патриарх Филарет Томос Новости церкви томос об автокефалии

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