підписатися на розсилку
26.1 26.5
29 29.65
˟
25 травня 2019, субота, 19:50 17
Шоу-бізнес 2019-05-25T21:00:01+03:00
Українські Новини
Потап і Настя Каменських на приватному літаку полетіли у весільну подорож

Потап і Настя Каменських на приватному літаку полетіли у весільну подорож

У суботу, 25 травня, зоряні молодята Потап і Настя Каменських, які святкували весілля в елітному ресторані Fabius в Голосіївському районі Києва, вирушили у весільну подорож.

На своїй Instagram-сторінці Потап поділився фотографією, зробленою перед вильотом.

На фото видно, що зірки переодяглися в зручний одяг - джинси, футболки та шорти. З однаковими валізами Louis Vuitton молодята відображені на фоні приватного літака.

Пізніше на своїй Instagram-сторінці Настя Каменських виклала відео, зроблене вже на борту літака. Новоспечене подружжя п'є шампанське і ніжно цілують один одного.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#honeymoon @realpotap

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Як повідомляли Українські Новини, в день весілля Потап зізнався Насті Каменських в любові в кліпі і пообіцяв красивих дітей.

Раніше Потап і Настя Каменських розіслали запрошення на весілля з зашифрованими символами.

Більше новин про: Потап весілля Настя Каменських Потап і Настя Каменських

Архів
Новини
Настя Каменських і Потап. Фото: realpotap
Потап і Настя Каменських на приватному літаку полетіли у весільну подорож 19:50
Цукор від депутата. Фото: 1polosa.net
У Луганській області українцям роздають безкоштовний цукор від депутата 19:22
Скандальний "міст Кличка" подорожчав ще на 73 мільйони гривень 18:53
Торт-рекордсмен. Фото: Інформатор
Фото дня: У Києві приготували гігантський торт, який побив рекорд України 18:28
Велогонка в Києві. Фото: Інформатор.
Відео дня: Масштабна велогонка Race Horizon Park в Києві з висоти пташиного польоту 17:55
більше новин
Омелян нахамив Зеленському: ти максимум ліфтер, бо навіть кнопки належать не тобі 11:44
Раннє старіння і пошкодження ДНК: Супрун розвінчала міф про користь кисню 11:16
Петиція за відставку Богдана набрала необхідні голоси за два дні 15:25
"Метінвест" підписав меморандум з вишами Запоріжжя 10:51
Україна йде по французькому шляху субсидування тарифів на електроенергію для населення, - енергоексперт 12:59
більше новин
Омелян нахамив Зеленському: ти максимум ліфтер, бо навіть кнопки належать не тобі 11:44
З'їзд БПП. Фото: БПП/Facebook
БПП перейменувалася на "Європейську Солідарність" 16:02
Ракетні випробування в Одеській області. Скріншот:
Відео дня: захоплюючі випробування потужних ракетних систем пройшли під Одесою 19:39
Суд звільнив екс-начальника генштабу Заману з-під варти 17:42
Паводок на Закарпатті. Фото: ДСНС України
Фото дня: затоплені будинки, села і теплиці з врожаєм на Закарпатті з висоти пташиного польоту 21:43
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok