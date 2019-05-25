Потап і Настя Каменських на приватному літаку полетіли у весільну подорож

У суботу, 25 травня, зоряні молодята Потап і Настя Каменських, які святкували весілля в елітному ресторані Fabius в Голосіївському районі Києва, вирушили у весільну подорож.\r\nНа своїй Instagram-сторінці Потап поділився фотографією, зробленою перед вильотом.\r\n\r\nНа фото видно, що зірки переодяглися в зручний одяг - джинси, футболки та шорти. З однаковими валізами Louis Vuitton молодята відображені на фоні приватного літака.\r\nПізніше на своїй Instagram-сторінці Настя Каменських виклала відео, зроблене вже на борту літака. Новоспечене подружжя п'є шампанське і ніжно цілують один одного.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПосмотреть эту публикацию в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n#honeymoon @realpotap\r\nПубликация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 25 Май 2019 в 2:37 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в день весілля Потап зізнався Насті Каменських в любові в кліпі і пообіцяв красивих дітей.\r\nРаніше Потап і Настя Каменських розіслали запрошення на весілля з зашифрованими символами.