Потап і Настя Каменських на приватному літаку полетіли у весільну подорож

У суботу, 25 травня, зоряні молодята Потап і Настя Каменських, які святкували весілля в елітному ресторані Fabius в Голосіївському районі Києва, вирушили у весільну подорож.

На своїй Instagram-сторінці Потап поділився фотографією, зробленою перед вильотом.

На фото видно, що зірки переодяглися в зручний одяг - джинси, футболки та шорти. З однаковими валізами Louis Vuitton молодята відображені на фоні приватного літака.

Пізніше на своїй Instagram-сторінці Настя Каменських виклала відео, зроблене вже на борту літака. Новоспечене подружжя п'є шампанське і ніжно цілують один одного.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #honeymoon @realpotap Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 25 Май 2019 в 2:37 PDT

Як повідомляли Українські Новини, в день весілля Потап зізнався Насті Каменських в любові в кліпі і пообіцяв красивих дітей.

Раніше Потап і Настя Каменських розіслали запрошення на весілля з зашифрованими символами.