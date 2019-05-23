В день свадьбы Потап признался Насте Каменских в любви в клипе и пообещал красивых детей

Сегодня, 23 мая, композитор и певец Алексей Потапенко (Потап) в день свадьбы c Настей Каменских (NK) представил лирический клип, в котором публично признался Каменских в любви. Ролик появился на YouTube-канале ПТП. Клип в стиле love story называется "Константа". В нем Потап поет о любви к Насте Каменских.

Потапенко заявил, что все ответы на вопросы о нем и Каменских есть в этом треке. Потап отметил, что этот трек, это " честное признание мужчины в любви к своей женщине" и "самая честная вещь, которую он когда-либо писал".

Потап и Настя Каменских разослали приглашения на свадьбу с зашифрованными символами.

Ранее Потап ответил на вопрос об отношениях с Настей Каменских.