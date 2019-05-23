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23 мая 2019, четверг, 14:07 486
Жизнь 2019-05-23T14:08:10+03:00
Українські Новини
Потап и Настя Каменских отгуляют свадьбу в ресторане под Киевом

Потап и Настя Каменских отгуляют свадьбу в ресторане под Киевом

Ресторан Fabius популярен среди молодоженов, так как окружен вековыми соснами. Фото: fabius.com.ua
Ресторан Fabius популярен среди молодоженов, так как окружен вековыми соснами. Фото: fabius.com.ua

Свадьбу Настя Каменских и Потап будут праздновать в элитном ресторане Fabius в  Голосеевском районе Киева. Еще вчера подготовка к грандиозному празднику шла полным ходом, сообщили в сюжете ТСН.

Заведение предлагает гостям авторскую кухню с итальянским оттенком. На территории есть собственная сыроварня, пекарня, экотеплица со свежими овощами, зеленью и травами. А ресторане пять залов, панорамная терраса с шоу-кухней, летние беседки и террасы.

Если гости Потапа и Насти приедут на торжество с детьми, то за ними присмотрят педагоги и аниматоры. Для детей владельцы заведения построили отдельный двухэтажный домик с лабиринтами, горками и игрушками. На свежем воздухе есть открытая игровая площадка. 

Ресторан Fabius популярен среди молодоженов, так как окружен вековыми соснами. Фото: fabius.com.uaРесторан Fabius популярен среди молодоженов, так как окружен вековыми соснами. Фото: fabius.com.ua

Ресторан Fabius популярен среди молодоженов, так как окружен вековыми соснами. Для звездных пар это важно - журналисты не смогут ничего разглядеть. 

Цены в ресторане выше среднего. За филе утки по соусом кассис придется отдать 520 грн, за курицу винном соусе - 395 грн. Если гости артистов захотят филе лосося, то оно обойдется в 575 грн, филе сибаса - 595 гривен. Самое дорогое блюдо в меню - большое плато из морепродуктов, его цена 5950 грн.

Напомним, в день свадьбы Потап признался Насте Каменских в любви в клипе и пообещал красивых детей.

Потап и Настя Каменских разослали приглашения на свадьбу с зашифрованными символами.

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Ресторан Fabius популярен среди молодоженов, так как окружен вековыми соснами. Фото: fabius.com.ua
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