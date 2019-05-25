Виконання наказу трибуналу ООН стане сигналом про готовність РФ до переговорів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував рішення Міжнародного трибуналу з морського права, згідно з яким трибунал ООН зобов'язав Росію негайно звільнити захоплених українських моряків.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Виконання Росією наказу Міжнародного трибуналу ООН про звільнення захоплених українських моряків і кораблів може стати першим сигналом з боку російського керівництва про реальну готовність до припинення конфлікту з Україною", - написав він.

Зеленський також підкреслив, що, виконавши вимогу Міжнародного трибуналу, Росія може зробити крок до розблокування переговорів і вирішення створених нею проблем цивілізованим способом.

Як повідомляли Українські Новини, Міжнародний трибунал з морського права в суботу, 25 травня, зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських корабля та 24 членів їх екіпажів.

В 2018 році 25 листопада військові РФ близько Керченської протоки захопили 2 українських катери і буксир ВМС. Всі 24 українські військові моряки, захоплені біля Керченської протоки, заявили, що є військовополоненими.