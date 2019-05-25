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25 травня 2019, субота, 14:04 197
Політика 2019-05-25T15:30:25+03:00
Українські Новини
Трибунал ООН зобов'язав Росію звільнити захоплених українських моряків

Трибунал ООН зобов'язав Росію звільнити захоплених українських моряків

Полонені моряки. Фото:
Полонені моряки. Фото: "Громадське".

Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських кораблі, 24 члени їх екіпажів, 25 травня.

Про це повідомив головуючий суддя, передають Українські Новини.

"19 голосами проти 1 Росія має негайно звільнити українські військово-морські судна "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" і повернути їх в розпорядження України. Російська Федерація має негайно звільнити 24 затриманих українських військовослужбовців і дозволити їм повернутися в Україну" , - сказав він.

За це рішення проголосували 19 суддів, при цьому 1 суддя, Руслан Колодкин (Росія), проголосував проти.

Міжнародний трибунал з морського права також зобов'язав Росію утримуватися від будь-яких дій, які можуть погіршити або продовжити суперечку.

Міжнародний трибунал також ухвалив, що Україна і Росія мають представити трибуналу доповідь й інформацію про дотримання приписаних тимчасових заходів не пізніше 25 червня 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, Росія відмовилася брати участь у слуханнях Міжнародного трибуналу у справі про захоплення українських моряків.

В 2018 році 25 листопада військові РФ близько Керченської протоки захопили 2 українських катери і буксир ВМС. Всі 24 українські військові моряки, захоплені біля Керченської протоки, заявили, що є військовополоненими.

Більше новин про: ООН Керченська криза Керченський інцидент полонені моряки Міжнародний трибунал

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