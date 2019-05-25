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25 травня 2019, субота, 09:44 17
Силові структури 2019-05-25T11:30:01+03:00
Українські Новини
САП має намір викликати Порошенка на допит

САП має намір викликати Порошенка на допит

Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка почала розслідувати можливу причетність колишнього президента Петра Порошенка до корупції "Центренерго", має намір викликати його на допит.

Про це Українським Новинам повідомило джерело у відомстві.

"Обов'язково буде викликаний і допитаний", - сказав співрозмовник.

САП планує допит Порошенка у справі про його можливу причетність до корупції в енергогенеруючої компанії "Центренерго".

Дата допиту поки не визначена.

При цьому, швидше за все допит відбудеться у червні.

Як повідомляли Українські Новини, навесні 2015 року в розпал АТО Порошенко купив акумуляторну компанію Іста-Центр, - Портнов опублікував документи.

А поки він повідомив, що тоді панамський офшор Порошенко Battery investment Corp незабаром заволодів акціями акумуляторної компанії Іста-Центр, які у подальшому у нього вистачало розуму продати громадянину Російської Федерації Віктору Потапову.

 

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