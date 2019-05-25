САП має намір викликати Порошенка на допит

Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка почала розслідувати можливу причетність колишнього президента Петра Порошенка до корупції "Центренерго", має намір викликати його на допит.

Про це Українським Новинам повідомило джерело у відомстві.

"Обов'язково буде викликаний і допитаний", - сказав співрозмовник.

САП планує допит Порошенка у справі про його можливу причетність до корупції в енергогенеруючої компанії "Центренерго".

Дата допиту поки не визначена.

При цьому, швидше за все допит відбудеться у червні.

Як повідомляли Українські Новини, навесні 2015 року в розпал АТО Порошенко купив акумуляторну компанію Іста-Центр, - Портнов опублікував документи.

А поки він повідомив, що тоді панамський офшор Порошенко Battery investment Corp незабаром заволодів акціями акумуляторної компанії Іста-Центр, які у подальшому у нього вистачало розуму продати громадянину Російської Федерації Віктору Потапову.