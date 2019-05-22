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  • Весной 2015 года в разгар АТО Порошенко купил аккумуляторную компанию Иста-Центр, - Портнов опубликовал документы
22 мая 2019, среда, 12:13 713 Документ
Политика 2019-05-22T12:13:01+03:00
Українські Новини
Весной 2015 года в разгар АТО Порошенко купил аккумуляторную компанию Иста-Центр, - Портнов опубликовал докуме

Весной 2015 года в разгар АТО Порошенко купил аккумуляторную компанию Иста-Центр, - Портнов опубликовал документы

"Друзья, как и обещал, начинаем комплекс международных учебно-воспитательных мер в отношении Порошенко." Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил бывший заместитель главы Администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов.

"По ссылке публикую нотариальный документ, свидетельствующий, что в апреле 2015 года, когда в зоне АТО погибали украинские военные, Порошенко переоформлял свою панамскую торговую компанию Ukrprominvest Holding LTD в новое оффшорное предприятие Battery investment Corp.", - отметил Портнов.

Юрист-расследователь подчеркнул, что основной целью новой компании было владение Порошенко торговыми и промышленными активами.

"После того, как в прокуратуре Украины произойдут кадровые изменения мы добьёмся международно-правового поручения ГПУ в Панаму о раскрытии всех сделок Порошенко в Панаме во время войны и посчитаем, сколько военного снаряжения и вооружения можно было купить за налоги, которые были украдены и отмыты в островных офшорах", - подытожил Андрей Портнов.

А пока он сообщил, что тогда панамский офшор Порошенко Battery investment Corp вскоре завладел акциями аккумуляторной компании Иста-Центр, которые в дальнейшем у него хватало ума продать гражданину Российской Федерации Виктору Потапову.

В поддтверждение своих слов Портном приложил выписку из реестра Минюста.

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