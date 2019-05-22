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22 мая 2019, среда, 16:52 59
Судебная власть 2019-05-22T16:52:37+03:00
Українські Новини
САП завела дело на экс-президента Порошенко

САП завела дело на экс-президента Порошенко

Петр Порошенко. Фото: АП
Петр Порошенко. Фото: АП

Правоохранители начали расследовать правомерность действий экс-президента Петра Порошенко после встречи руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и бывшего владельца компании "Енергомережі" Дмитрия Крючков. Об этом сообщает пресс-служба САП.

"По результатам личного приема Холодницкого гр. Крючкова о правомерности действий бывшего президента, ряда высших должностных лиц органов государственной власти, народных депутатов ... принято решение и внесена информация в Единый реестр досудебных расследований", - отметили в ведомстве.

Также сведения в ЕРДР внесли относительно "руководства некоторых субъектов крупного предпринимательства, в уставном капитале которого доля государственной или коммунальной собственности превышает 50%".

САП отмечает, что причиной для этого послужили сведения:

  • относительно преступной деятельности должностных лиц ПАО "Центрэнерго" и Фонда государственного имущества;
  • относительно преступной деятельности должностных лиц ПАО "Центрэнерго" при закупке угля;
  • относительно факта завладения должностными лицами ЗАО "Нижнеднестровском ГЭС" и ОАО "Укргидроэнерго" по предварительному сговору с другими лицами имуществом и средствами указанных предприятий;
  • злоупотребления служебным положением должностными лицами ОАО "Черкассыоблэнерго" и ОАО "Азот".

Напомним, что весной 2015 года в разгар АТО Порошенко купил аккумуляторную компанию Иста-Центр, - Портнов опубликовал документы.

А пока он сообщил, что тогда панамский офшор Порошенко Battery investment Corp вскоре завладел акциями аккумуляторной компании Иста-Центр, которые в дальнейшем у него хватало ума продать гражданину Российской Федерации Виктору Потапову.

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