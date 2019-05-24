ЦВК просить Президента, Раду, Кабмін і Мінекономіки врегулювати держзакупівлі для виборів Ради

Центральна виборча комісія (ЦВК) просить Президента, Верховну Раду, Кабінет Міністрів і Міністерство економіки врегулювати закон України "Про публічних закупівель".\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Цвк, передають Українські Новини.\r\nУ повідомленні сказано, що 24 травня на черговому засіданні Цвк комісія своєю постановою звернулася до Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів з проханням прийняти Верховною Радою закон "Про внесення змін до Закону України "Про публічних закупівель".\r\nКрім того, ЦВК звернулася у Міністерство економічного розвитку та торгівлі з проханням невідкладно врегулювати питання здійснення публічних закупівель.\r\nРішення прийнято у зв'язку з тим, що, незважаючи на брак часу для проведення процедур закупівель під час виборів, Комісія не може забезпечити підготовку до виборів відповідно до законів України.\r\nКомісія також прийняла постанову "Про здійснення окружними виборчими комісіями з виборів народних депутатів України попередньої оплати при закупівлі товарів і послуг, необхідних для підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019".\r\nТакож ЦВК затвердила Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року.\r\nТакож Комісія затвердила роз'яснення щодо порядку надання дозволу громадським організаціям мати своїх спостерігачів на парламентських виборах.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що комісія не встигає провести тендерні процедури до позачергових виборів Верховної Ради 21 липня.\r\nДо цього на позачерговому засіданні парламент відмовився внести до порядку денного законопроект №10317 про внесення змін до Закону "Про публічних закупівель" щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу.\r\nПри цьому голова парламенту Андрій Парубій зазначив, що раніше обговорив питання публічних закупівель з Нефедовим і підкреслив, що рішення труднощів з державними закупівлями не потребує прийняття законопроекту.\r\nВ Україні почалася виборча кампанія позачергових виборів Ради.