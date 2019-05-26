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26 травня 2019, неділя, 08:00 51
Афіша 2019-05-26T09:15:01+03:00
Українські Новини
Київ святкує 1537-річчя

Київ святкує 1537-річчя

Цього року кияни відзначатимуть День міста 26 травня. В честь 1537-річчя у столиці пройде багато святкових заходів, серед яких Всеукраїнський велодень і традиційний 27-й Пробіг під каштанами.

Пробіг під каштанами - це культова благодійна подія, яка щороку проходить у Києві під час святкування Дня міста. У цьому заході беруть участь не тільки професійні велосипедисти і любителі, а й люди з інвалідністю, діти до 7 років. Бажаючих залучають до пляжного футболу, спортивного змагання із серії гонок на вітрильниках або на веслах – регаті, міського турніру з кікбоксингу та інших цікавих подій.

Крім традиційних розваг киян та гостей міста чекають різноманітні розваги: експозиції, лекції, семінари, флешмоби, творчі вечори, конкурси та фестивалі.

Як повідомляли Українські Новини, киян і гостей очікує насичена програма на вихідні 25-26 травня, коли в столиці відзначають День міста.

При цьому, багато маршрутів в столиці змінять рух через святкування.

Джерело : Українські новини
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