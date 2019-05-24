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24 травня 2019, пʼятниця, 17:45 7
Силові структури 2019-05-24T22:00:04+03:00
Українські Новини
Знайдену в Києві картину Сіньяка відправили на експертизу

Знайдену в Києві картину Сіньяка відправили на експертизу

Суд призначив мистецтвознавчу експертизу знайденої у злочинців в Києві картини французького художника Поля Сіньяка "Порт Ла-Рошель" вартістю 1,5 млн євро.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зазначається, що картину було знайдено під час обшуку квартири підозрюваного у вбивстві київського ювеліра Сергія Кисельова.

23 квітня за рішенням суду на неї було накладено арешт.

В межах оперативного співробітництва з правоохоронними органами Франції встановлено, що в період з 21 по 24 травня 2018 року в Музеї образотворчих мистецтв у місті Нансі (Франція) було викрадено аналогічну картину Сіньяка - саме полотно було вирізано з рами.

Зазначена картина оцінюється приблизно в 1 500 000 євро.

Знайдена ​​картина додатково була оглянута за участю фахівців із Франції, а саме представників зазначеного музею.

"За результатами проведення зовнішнього огляду рисунка фахівцями з французького музею і вітчизняним фахівцем у галузі мистецтвознавства було встановлено, що з більшою ймовірністю цей предмет є тією самою картиною, яку було викрадено з музею в м. Нансі, Франція", - сказано в судових матеріалах.

Проте слідчий поліції попросив суд призначити комісійну мистецтвознавчу експертизу з метою встановлення автора рисунка, періоду створення роботи, визначення художнього рівня, історичного значення, культурної цінності, стану твору і визначення його вартості.

10 травня суд підтримав клопотання поліції і призначив мистецтвознавчу експертизу.

При цьому суд постановив зберігати картину в будівлі Національного музею "Київська картинна галерея" за адресою: Київ, вул. Терещенківська, 9.

Суд заборонив руйнівні методи дослідження об'єкта.

Як повідомляли Українські Новини, Україна має намір повернути Франції знайдену картину французького художника Поля Сіньяка "Порт Ла-Рошель" вартістю 1,5 млн доларів.

Посол Франції подякувала Україні за картину Сіньяка.

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