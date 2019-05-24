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24 травня 2019, пʼятниця, 16:14 19
Політика 2019-05-24T17:45:02+03:00
Українські Новини
Синод ПЦУ не зміг переконати Філарета в ліквідації УПЦ

Синод ПЦУ не зміг переконати Філарета в ліквідації УПЦ

Синод. Фото: pomisna.info
Синод. Фото: pomisna.info

Священний синод Православної церкви України не зміг переконати почесного патріарха ПЦУ Філарета в тому, що Київського патріархату Української православної церкви не існує.

Про це на брифінгу повідомив предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Єпіфаній, передають Українські Новини.

"Святійший патріарх Філарет показав: те, що він оприлюднив, він показав і на засіданні Священного синоду, тобто існує Київський патріархат, хоча всі ми намагалися довести, переконати, що зараз юридично і фактично вже немає Української православної церкви Київського патріархату", - сказав Єпіфаній.

З його слів, Філарет, на жаль, залишається при своїй думці, що КП існує.

Митрополит також назвав брехнею інформацію, що на першому синоді ПЦУ хотіли відправити Філарета на спокій.

"Це неправда. Я сам відстоював позицію святого, щоб йому залишити ті парафії, які у нього були до собору. І так і було вирішено", - зазначив Єпіфаній.

Він пояснив, що частково через це виникли певні фінансові складнощі в ПЦУ, оскільки найбільш прибуткові парафії залишилися в управлінні Філарета.

Члени Синоду прийняли рішення, що ПЦУ буде керуватися статутом, який прийняли 15 грудня 2018 року.

При цьому це рішення також не підтримав Філарет.

Як повідомляли Українські Новини, синод ПЦУ заборонив своїм архієреїв і кліриків балотуватися в Раду.

5 лютого у Софії Київській затвердили перший склад Синоду ПЦУ.

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