Синод ПЦУ запретил своим архиереям и клирикам баллотироваться в Раду

Священный синод Православной церкви Украины (в каноническом единстве со Вселенским патрирхатом, ПЦУ) запретил своим архиереям и клирикам баллотироваться в Верховную Раду или на должности самоуправления, где предусмотрено принятие на постоянную работу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской митрополии, передают Українськi Новини.

В сообщении также отмечено, что вместе с тем им разрешено в исключительных случаях по благословению церковной власти баллотироваться в депутаты органов местного самоуправления при соблюдении, соответственно, определенных условий.

Такое решение синод принял в пятницу в доме Собора Святой Софии в Киеве, где состоялось очередное заседание ПЦУ.

Кроме того, синод решил, что в храмах должно теперь возвышаться имя Блаженнейшего Митрополита Епифания и правящего архиерея епархии.

Синод также засвидетельствовал, что ПЦУ сохраняет внутреннее единство.

Как сообщали Українські Новини, 5 февраля в Софии Киевской утвердили первый состав Синода ПЦУ.

До этого в Софии Киевской состоялась церемония интронизации Епифания.