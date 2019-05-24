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24 травня 2019, пʼятниця, 14:24 9
Політика 2019-05-24T14:39:27+03:00
Українські Новини
Депутати запропонували перенести посольство України в Єрусалим з Тель-Авіва

Депутати запропонували перенести посольство України в Єрусалим з Тель-Авіва

86 депутатів Верховної Ради пропонують парламенту рекомендувати Президенту Володимиру Зеленському та Кабінету Міністрів перенести посольство України в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Про це йдеться в проекті постанови №10325, зареєстрованому в Раді 23 травня, передають Українські Новини.

Текст проекту постанови зараз відсутній на сайті парламенту.

За повідомленнями західних ЗМІ, 14 травня 2018 року США перенесли посольство до Єрусалиму.

США стали першою країною, яка офіційно відкрила власне посольство в Єрусалимі.

Через його спірний статус усі країни, які мають дипломатичні відносини з Ізраїлем, розміщують посольства в Тель-Авіві та інших містах.

Як повідомляли Українські Новини, в Тель-Авіві пройшли масштабні протести проти закону про національну єврейську державу.

6 грудня 2017 року Трамп оголосив про офіційне визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю. Пізніше США відкрили своє посольство в Єрусалимі.

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