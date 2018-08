Демонстранты выкрикивали на арабском и иврите "Равенство" и "Апартеид не пройдет". Участники акции обеспокоены возможной дискриминацией по национальному признаку.

По словам депутата арабского происхождения, демонстрация является "вступлением к дальнейшим протестам против закона". Ранее ряд ушедших в отставку высокопоставленных политиков и представителей сил безопасности выступили с резкой критикой закона. В судах страны на рассмотрении находятся пять исков против спорного закона.

Incredible scenes in Tel Aviv as thousands of Israeli palestinians and Jewish Israelis walk together- calling for the Nation State law to be cancelled- and “Bibi Go” #TelAviv #NationStateLaw pic.twitter.com/dL1bB4xj4u