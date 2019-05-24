Зеленський повернув Артеменко в Нацраду з питань телебачення

Президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Артеменка з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Про це сказано в указі Президента №324/2019 від 24 травня, передають Українські Новини.

Згідно з указом, Артеменка звільнено з посади члена НКРЗІ згідно статті 20 закону "Про телекомунікацію".

Стаття 20 вищевказаного закону визначає склад, порядок призначення членів Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський перепризначив уповноваженим з прав людей з інвалідністю Сушкевича.

Раніше звільнивши Артеменка, Порошенко призначив нового члена Нацради з питянь телебачення.