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24 травня 2019, пʼятниця, 13:09 14
Політика 2019-05-24T14:45:03+03:00
Українські Новини
Зеленський повернув Артеменко в Нацраду з питань телебачення

Зеленський повернув Артеменко в Нацраду з питань телебачення

Юрій Артеменко. Фото: sostav.ua
Юрій Артеменко. Фото: sostav.ua

Президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Артеменка з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Про це сказано в указі Президента №324/2019 від 24 травня, передають Українські Новини.

Згідно з указом, Артеменка звільнено з посади члена НКРЗІ згідно статті 20 закону "Про телекомунікацію".

Стаття 20 вищевказаного закону визначає склад, порядок призначення членів Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський перепризначив уповноваженим з прав людей з інвалідністю Сушкевича.

Раніше звільнивши Артеменка, Порошенко призначив нового члена Нацради з питянь телебачення.

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