За тиждень долар подорожчав на 3 копійки, а євро впав в ціні на 6

З 17 по 24 травня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 2,39 коп. до 26,5094 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,76 коп. до 26,2070 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро знизився на 6,00 коп. до 29,1660 UAH/EUR, курс продажу знизився на 3,34 коп. до 29,6770 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро Російський рубль (10) Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній курс на 24 травня 26,2070 26,5094 29,1660 29,6770 3,6100 4,1700 Порівняно з 17 травня 0,0276 0,0239 -0,0600 -0,0334 -0,0100 -0,0100

Використані дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські Новини, перед вихідними курс рубля завмер у київських обмінниках.

Тим часом, за даними Світового банку, зростання економіки в Україні сповільнилося.