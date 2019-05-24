За тиждень долар подорожчав на 3 копійки, а євро впав в ціні на 6

З 17 по 24 травня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 2,39 коп. до 26,5094 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 2,76 коп. до 26,2070 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 6,00 коп. до 29,1660 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 3,34 коп. до 29,6770 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\nРосійський рубль (10)\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\nСередній курс на 24 травня\r\n26,2070\r\n26,5094\r\n29,1660\r\n29,6770\r\n3,6100\r\n4,1700\r\n\r\n\r\nПорівняно з 17 травня\r\n0,0276\r\n0,0239\r\n-0,0600\r\n-0,0334\r\n-0,0100\r\n-0,0100\r\n\r\n\r\n\r\nВикористані дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, перед вихідними курс рубля завмер у київських обмінниках.\r\nТим часом, за даними Світового банку, зростання економіки в Україні сповільнилося.