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24 травня 2019, пʼятниця, 12:15 27
Економіка 2019-05-24T14:45:04+03:00
Українські Новини
Суд зобов'язав НКРЕКП виплатити компенсацію "Дніпропетровськгазу" 1 млрд гривень

Суд зобов'язав НКРЕКП виплатити компенсацію "Дніпропетровськгазу" 1 млрд гривень

Регіональна газова компанія РГК
Регіональна газова компанія РГК

Шостий апеляційний Суд зобов'язав Національну комісію держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) виплатити компенсацію газорозподільної компанії "Дніпропетровськгаз" в розмірі 1,038 млрд гривень.

Про це в ході прес-конференції повідомив голова правління "Дніпропетровськгазу" Іван Вакуленко, передають Українські Новини.

Він повідомив, що 24 квітня "Дніпропетровськгаз" виграв в суді проти НКРЭКУ, суд зобов'язав компенсувати газорозподільної компанії 1,038 млрд гривень і встановити економічно обґрунтований тариф на розподіл газу.

"Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" вимагає негайної оплати заборгованості в розмірі 360 млн гривень, яка з'явилася у зв'язку з збитковим тарифом на розподіл, який був встановлений НКРЕКП", - підкреслив Він.

Також наголошується, що "Дніпропетровськгаз" не в змозі розрахуватися зі своїми зобов'язаннями перед "Нафтогазом" до повного виконання цього судового рішення.

"Рішення суду, винесене на користь "Дніпропетровськгазу" є доказом того, що НКРЕКП протягом декількох років здійснював цілеспрямовану дискримінаційну тарифну політику по відношенню до газорозподільним компаніям", - зазначив Вакуленко.

Як повідомляли Українські Новини, РГК звинувачує "Нафтогаз" в спробі доведення до банкрутства облгазів.

Також облгази мають намір оскаржувати результати перевірок НКРЕКП щодо приведення обсягів газу до стандартних умов для побутових споживачів.

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