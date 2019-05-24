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24 травня 2019, пʼятниця, 10:47 12
Економіка 2019-05-24T12:00:03+03:00
Українські Новини
Долар продовжує стрімко дорожчати

Долар продовжує стрімко дорожчати

Долар
Долар

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 23 травня на 6,34 коп. до 26,4872 UAH/USD, курс купівлі - на 5,21 коп. до 26,1869 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 6,16 коп. до 29,1263 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 7,97 коп. до 29,6281 UAH/EUR.

Курс рубля на 24 травня:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,2070 26,5094 29,1660 29,6770 3,61 4,17
Максимальний 26,3800 26,6500 29,4500 30,0000 3,99 5,00
Мінімальний 25,9000 26,4000 28,6000 29,4500 2,50 4,00

Як повідомляли Українські Новини, у четвер долар знову підскочив на 9 копійок.

Тим часом, за даними Світового банку, зростання економіки в Україні сповільнилося.

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