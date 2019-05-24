Долар продовжує стрімко дорожчати

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 23 травня на 6,34 коп. до 26,4872 UAH\/USD, курс купівлі - на 5,21 коп. до 26,1869 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 6,16 коп. до 29,1263 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 7,97 коп. до 29,6281 UAH\/EUR.\r\nКурс рубля на 24 травня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,2070\r\n26,5094\r\n29,1660\r\n29,6770\r\n3,61\r\n4,17\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,3800\r\n26,6500\r\n29,4500\r\n30,0000\r\n3,99\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n25,9000\r\n26,4000\r\n28,6000\r\n29,4500\r\n2,50\r\n4,00\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у четвер долар знову підскочив на 9 копійок.\r\nТим часом, за даними Світового банку, зростання економіки в Україні сповільнилося.