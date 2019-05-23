подписаться на рассылку
26 26.4
28.85 29.5
˟
23 мая 2019, четверг, 10:30 397
Экономика 2019-05-23T10:30:36+03:00
Українські Новини
Доллар снова подскочил на 9 копеек

Доллар снова подскочил на 9 копеек

Доллар. Фото: WordPress.com
Доллар. Фото: WordPress.com

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 22 мая на 9,03 коп. до 26,4345 UAH/USD, курс покупки - на 7,6 коп. до 26,1291 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 8,61 коп. до 29,0542 UAH/EUR, курс продажи повысился на 8,83 коп. до 29,5564 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,1291 26,4345 29,0542 29,5564 3,61 4,19
Максимальный 26,2500 26,7000 29,2500 29,8000 4,00 5,00
Минимальный 26,0000 26,3200 28,7000 29,3700 2,50 4,00

Как сообщали Українські Новини, в среду после резкого падения доллар начал дорожать.

Также в среду гривна на межбанке укрепилась сразу на 12 копеек.

Больше новостей о: Курс валют курс доллара Курс евро

Архив
Новости
Фонд энергоэффективности хочет запретить ОСМД брать "теплые кредиты" параллельно с участием в программе фонда 12:10
Ирина Геращенко. Фото: instagram.com/iryna.gerashchenko/
Ирина Геращенко показала свои украшения и возмутилась, что ей приписали дорогие драгоценности 12:09
Филарет встретился с представителями Вселенского патриархата 12:02
Механизм субсидирования тарифов населения должен быть возложен на госкомпании по аналогии с рынком газа, - эксперт 11:51
Обрушенный мост через Латорицу. Фото: carpathia.gov.ua
На Закарпатье паводок обрушил мост в высокогорном селе 11:41
больше новостей
Сегодня день Николая Чудотворца: народные традиции и приметы празднования 06:00
Зеленский оконфузился - допустил ошибку в указе в собственной фамилии 11:47 Документ
ГБР открыло дело против Сытника из-за отдыха под Ровно 06:00
Миссия МВФ сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества 09:45
Зеленский назначил Тимошенко, Костюка, Рябошапку и Зеркаль замглавы Администрации 21:14
больше новостей
Миссия МВФ сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества 09:45
Сегодня день Николая Чудотворца: народные традиции и приметы празднования 06:00
В ЕС ввели окончательный запрет на одноразовый пластик 09:26
Зеленский назначил Тимошенко, Костюка, Рябошапку и Зеркаль замглавы Администрации 21:14
Святослав Вакарчук. Скриншот: телеканал ICTV/YouTube
Вакарчук выступил против референдумов, хотя в 2014 хотел решить на них вопросы языка и федерализации 07:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok