Доллар снова подскочил на 9 копеек

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 22 мая на 9,03 коп. до 26,4345 UAH/USD, курс покупки - на 7,6 коп. до 26,1291 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 8,61 коп. до 29,0542 UAH/EUR, курс продажи повысился на 8,83 коп. до 29,5564 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,1291 26,4345 29,0542 29,5564 3,61 4,19 Максимальный 26,2500 26,7000 29,2500 29,8000 4,00 5,00 Минимальный 26,0000 26,3200 28,7000 29,3700 2,50 4,00

Как сообщали Українські Новини, в среду после резкого падения доллар начал дорожать.

Также в среду гривна на межбанке укрепилась сразу на 12 копеек.