Доллар снова подскочил на 9 копеек

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 22 мая на 9,03 коп. до 26,4345 UAH\/USD, курс покупки - на 7,6 коп. до 26,1291 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 8,61 коп. до 29,0542 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 8,83 коп. до 29,5564 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n26,1291\r\n26,4345\r\n29,0542\r\n29,5564\r\n3,61\r\n4,19\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n26,2500\r\n26,7000\r\n29,2500\r\n29,8000\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n26,0000\r\n26,3200\r\n28,7000\r\n29,3700\r\n2,50\r\n4,00\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в среду после резкого падения доллар начал дорожать.\r\nТакже в среду гривна на межбанке укрепилась сразу на 12 копеек.