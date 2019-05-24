У День захисту дітей на Хрещатику обмежать рух

Київська міська державна адміністрація (КМДА) обмежила рух транспорту на Хрещатику 1-2 червня.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА, передають Українські Новини.\r\n"1 і 2 червня з 12:00 до 22:00 у центрі столиці буде проводитися Всеукраїнська патріотична молодіжна акція "За родину і дітей!". У зв'язку з цим розпорядженням КМДА №904 передбачено обмеження\/заборону руху всіх видів транспорту на Хрещатику - від Майдану Незалежності до вулиці Прорізної - з 00:01 1 червня до 23:59 2 червня", - сказано в ньому.\r\nКрім того, на території пішохідної зони від Майдану Незалежності до вулиці Хрещатик, 22 з 12:00 31 травня до 10:00 1 червня відбудеться монтаж конструкцій та обладнання, необхідного для проведення заходу.\r\nДемонтаж планується здійснити з 22:00 2 червня до 12:00 3 червня.\r\n1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на вихідних в центрі Києва обмежать рух.\r\nРаніше повідомлялося, куди піти в дні святкування Дня Києва.