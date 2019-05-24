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24 травня 2019, пʼятниця, 10:00 14
Суспільство 2019-05-24T12:30:03+03:00
Українські Новини
У День захисту дітей на Хрещатику обмежать рух

У День захисту дітей на Хрещатику обмежать рух

Хрещатик. Фото: korrespondent.net
Хрещатик. Фото: korrespondent.net

Київська міська державна адміністрація (КМДА) обмежила рух транспорту на Хрещатику 1-2 червня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА, передають Українські Новини.

"1 і 2 червня з 12:00 до 22:00 у центрі столиці буде проводитися Всеукраїнська патріотична молодіжна акція "За родину і дітей!". У зв'язку з цим розпорядженням КМДА №904 передбачено обмеження/заборону руху всіх видів транспорту на Хрещатику - від Майдану Незалежності до вулиці Прорізної - з 00:01 1 червня до 23:59 2 червня", - сказано в ньому.

Крім того, на території пішохідної зони від Майдану Незалежності до вулиці Хрещатик, 22 з 12:00 31 травня до 10:00 1 червня відбудеться монтаж конструкцій та обладнання, необхідного для проведення заходу.

Демонтаж планується здійснити з 22:00 2 червня до 12:00 3 червня.

1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей.

Як повідомляли Українські Новини, на вихідних в центрі Києва обмежать рух.

Раніше повідомлялося, куди піти в дні святкування Дня Києва.

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