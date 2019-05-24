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24 травня 2019, пʼятниця, 09:40 21
Політика 2019-05-24T12:15:03+03:00
Українські Новини
Коломойський допускає, що може знову стати співвласником Приватбанку

Коломойський допускає, що може знову стати співвласником Приватбанку

Коломойський. Фото: slovoidilo.ua
Коломойський. Фото: slovoidilo.ua

Колишній співвласник націоналізованого Приватбанку Ігор Коломойський допускає, що може знову стати співвласником банку.

Про це він повідомив в інтерв'ю відео-проекту УП "Чітко інтерв'ю", передають Українські Новини.

"Цей варіант (співвласником) розглядався до того, як вони пішли по тяжкому шляху, коли вони вирішили все помножити на нуль... Якщо в судах буде доведено, чи буде працювати урядова комісія, або незалежні аудитори визначать, що в банку був капітал, який помножили на нуль і зробили негативним шляхом зміни правил бухобліку... мій капітал став не 60 млрд плюс, а мінус 120 млрд... Якщо буде визнано, що це було незаконно, перевірка та зміна нормативів, то треба відновити мій капітал цього банку, але це 50 або 60 млрд в цьому банку, не у мене в кишені, а в банку", - сказав Коломойський.

При цьому він додав, що він не хоче дестабілізувати ні Приватбанк, ні банківську систему скасуванням націоналізації фінустанови.

"Рішення (щодо подальших планів Приватбанку) приймають власники: колишні і нинішні. Я думаю, що у нас є спільні з ними інтереси - і у старих власників, і у нинішніх - щоб банк зберігся і ніхто з вкладників не постраждав", - додав бізнесмен.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін оскаржив скасування націоналізації Приватбанку.

Раніше, 18 квітня, Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію Приватбанку за позовом колишнього співвласника Ігоря Коломойського.

Також Порошенко розповів про наслідки повернення Приватбанку Коломойському.

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