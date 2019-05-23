Для виконання плану закачування газу "Нафтогазу" потрібен $1 млрд

Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" необхідно залучити 1 млрд доларів кредитних коштів для виконання плану із закачування природного газу до підземних сховищ (ПСГ).

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв'ю ICTV, передають Українські Новини.

"Для того щоб повністю виконати план закачування, "Нафтогазу" необхідно залучити 1 млрд доларів кредитних коштів", - сказав він.

Коболєв повідомив, що одним із варіантів для отримання цих коштів є повернення частини боргу від держави, який в загальному обсязі становить 140 млрд гривень.

Крім того, він зазначив, що на сьогодні до ПСГ закачано 10 млрд куб. м газу, а для підтримки тиску в разі повної зупинки транзиту необхідно не менше 20 млрд куб м. газу.

Також Коболєв додав, що щодня до ПСГ закачується приблизно по 60 млн куб. м газу.

"Якщо Україна правильно підготується, буде достатньо газу в ПСГ і буде створено ефективний оператор української газотранспортної системи (ГТС) - тоді переживати нема за що", - підсумував він.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін позбавили можливості призначати і звільняти правління "Нафтогазу".

Тим часом, результати аудиту "Нафтогазу" передані в ГПУ: виявлені порушення.

Тим часом Кабмін і "Нафтогаз" знизили ціну на газ на 30 копійок за 1 куб. м з 1 травня.