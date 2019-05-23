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23 травня 2019, четвер, 15:37 9
Президент 2019-05-23T16:00:09+03:00
Українські Новини
Зеленський заявив, що його команда хоче зробити "країну в смартфоні"

Зеленський заявив, що його команда хоче зробити "країну в смартфоні"

Президент Володимир Зеленський. Фото: прес-служба Зеленського
Президент Володимир Зеленський. Фото: прес-служба Зеленського

У той час, як сторінка АП у Facebook стала недоступна, Президент України Володимир Зеленський заявив, що він і його команда хочуть "зробити країну в смартфоні" і назвав 4 рівня, які вони хочуть внедерить.

Про це Зеленський сказав на форумі iForum, передають Українські Новини.

"Можете вважати мене мрійником, але ми хочемо зробити країну в смартфоні, уряд у смартфоні та впровадження 4 рівнів: інформація про державу, комунікації з державою, транзакції з державою і управління державою. Як би було круто, коли ти їдеш на роботу і не тільки читаєш новини і дивишся погоду, а ти реально контролюєш, які законопроекти подаються, ти можеш їх змінювати, які чуваки - вибачте за це слово, але вони поки такі - які люди, будемо сподіватися, що вони люди, обираються, яких їх можна відкликати, які ви петиції готуєте", - сказав Президент.

За його словами, він мріє, щоб Україна стала першою в світі "країною в смартфоні".

Зеленський зазначив, що у сфері електронного уряду Україна поки не досягає успіху.

"Ми сьогодні, як би прикро це не звучало, програємо Казахстану, Білорусі, Узбекистану, Грузії, Молдови, країнам Балтії та агресору", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський зі своєю HR-командою має намір залучити представників міжнародних рекрутингових і HR-агентств до співробітництва в пошуку кадрів на ряд посад в системі державного управління.

Раніше у Зеленського назвали 9 кроків для боротьби з корупцією.

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